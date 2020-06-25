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Актриса Эмма Робертс впервые станет мамой

Актриса ждет ребенка от возлюбленного Гаррета Гедлунда

сегодня, 21:50
Автор:

Светлана Шкурупий
Актриса Эмма Робертс впервые станет мамой

29-летняя звезда фильмов "Нерв" и "Оторва" Эмма Робертс готовится к важному событию в своей жизни – рождению первенца. Такую информацию предоставило издание Us Weekly.

Известно, что Эмма беременна от своего 35-летнего возлюбленного Гаррета Гедлунда – американского актера, наиболее известного по роли Патрокла в фильме "Троя". Пара вместе уже больше года и не любит выставлять свою личную жизнь напоказ, поэтому никаких официальных подтверждений этому событию не дает.

Инсайдер сообщает, что знаменитости наслаждаются друг другом и ожидают появления своего первенца, который станет продолжением их любовной истории.

Напомним, что Эмма и Гаррет встречаются с весны 2019 года, а до этого времени они просто общались, однако, дружба переросла в любовь. В сети ранее ходили слухи о том, что пара рассталась, но никаких доказательств этому не было.

К слову, в 2013 году актриса едва не вышла замуж за Эвана Питерса, с которым познакомилась на съемках фильма "Взрослый мир". Но в марте 2019 года пара разорвала помолвку и рассталась.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что известная актриса Джессика Честейн тайно стала мамой во второй раз.


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Источник: https://www.usmagazine.com/celebrity-moms/news/emma-roberts-is-pregnant-expecting-1st-child-with-garrett-hedlund/
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