Андрей Данилко поехал в Россию, чтобы поздравить близкого друга с днем рождения: появились фото

Популярный украинский артист Андрей Данилко на какое-то время снова прекратил выступления в образе Верки Сердючки, но ездить к друзьям в гости в Россию не перестал. Он отправился в Москву для того, чтобы поздравить своего давнего друга с днем рождения.

Андрей Данилко. Фото: УНИАН

Так, недавно российскому шоумену и ведущему Андрею Малахову исполнилось 49 лет. И Андрей Данилко вместе со своей сценической мамой (Инной Белоконь) поехал к нему, чтобы лично его поздравить.

Об этом стало известно благодаря снимку, который на своей странице в социальных сетях опубликовал выпускник российской "Фабрика звезд-6" Прохор Шаляпин. На фотографии можно увидеть Андрея Данилка, Андрея Малахова, Инну Белоконь и Прохора Шаляпина.

Поклонники под публикацией пишут, что если Инну Белоконь они узнали сразу, то Данилко на фото не похож на себя. Стоит также добавить, что подписчики интересуются, почему это на снимке Данилко без обуви, то есть босой:

"А че Верка босая?"

"А Сердючка совсем с наших экранов пропал, а жаль, а вы молодец добрый, позитивный, не отвечаете на всякую грязь"

"Это Данилко????!!! Вообще на себя не похож стал. Белоконь узнаваема, а Андрей нет"

"Данилко не узнала. Раздобрел".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Андрей Данилко впервые показал фотографии своих столичных апартаментов. Популярный украинский артист не стал скрывать от общественности, что у него было очень бедное детство. Он признался, что в юности сдавал бутылки, для того чтобы поехать на какой-то концерт или фестиваль. Как только у него появилась возможность приобрести дом своей мечты – он не стал терять ни минуты.

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