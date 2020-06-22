Анджелина Джоли впервые рассказала, почему ушла от Питта

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Голливудская красотка Анджелина Джоли долгое время не давала никаких комментариев по поводу своего развода с актером Брэдом Питтом. И лишь недавно в интервью изданию Vogue объяснила, почему решилась на такой шаг.

Звезда "Малефисенты" призналась, что развелась с мужем ради благополучия своей семьи и не жалеет о таком решении. Джоли всячески старается защитить своих детей и хочет, чтобы они жили в мире. После развода звездного семейства в сети ходило множество слухов и домыслов, а ее дети в интернете читали о себе много неправдивой информации. Однако Джоли всячески поддерживала их и напоминала о том, что они знают свою собственную правду и это самое главное.

Анджелина Джоли рассказала, что ее дети начинают понемногу "исцеляться", и каждый из них очень сильный.

Напомним, что одна из самых красивых пар Голливуда рассталась в 2016 году после 12 лет совместной жизни. У Джоли и Питта шестеро детей (трое родных и трое приемных). В сети ходили слухи, что поводом для развода пары стала ссора между Питтом и их старшим сыном Мэддоксом. Поговаривают, что актер якобы поднял руку на мальчика.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой совет Анджелина Джоли дала родителям, которые устали от карантина и самоизоляции.

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