kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.06.2020

BTC/USD

9129.41

ETH/USD

227.44

LTC/USD

41.32

НБУ 30.06.2020

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона «Боролся» за правду в соцсетях и начал игру: Кондратюк о своих занятиях на карантине
commentss НОВОСТИ Все новости

«Боролся» за правду в соцсетях и начал игру: Кондратюк о своих занятиях на карантине

Кондратюк читал книги, смотрел фильмы и начал игру «Караоке на диване»

сегодня, 13:05
Автор:

Светлана Шкурупий
«Боролся» за правду в соцсетях и начал игру: Кондратюк о своих занятиях на карантине

Из-за пандемии коронавируса в Украине с 12 марта официально был введен жесткий карантин. Жителей настойчиво просили беречь здоровье и не выходить на улицу без надобности. Украинский ведущий Игорь Кондратюк в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" рассказал, чем занимался на самоизоляции и как карантин повлиял на их отношения с женой.

"Все в порядке. Отношения никак не пострадали, а наоборот – улучшились. Потому что мы весь этот период постоянно общаемся со старшими детьми. Они даже жили определенный период с нами. Я лично читал книги, смотрел кино и сериалы, "боролся" за правду в социальных сетях. Начал игру в Инстаграме "Караоке на диване", на одноименной странице", - отметил шоумен.

Также Игорь Кондратюк поделился своими мыслями по поводу пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что реакция украинской власти на проблему была более-менее удачной, хотя сейчас сложно судить об этом.

"История покажет. Очень трудно, к слову, понять критерии "удачности" карантина для каждой страны. Количество тех, кто заболел? Количество тех, кто выздоровел? Количество умерших? А может то, как удалось удержать ВВП страны во время карантина? Не знаю. И уверен, сейчас вам никто этого не скажет. Есть разные мнения. Опять же – история покажет", - сказал ведущий.

Напомним, что несмотря на ряд ослаблений, карантин в Украине продлен до 31 июля.

Полную версию интервью "Комментариев" с Игорем Кондратюком читайте здесь.  

Ранее наше издание сообщало, что ведущий Игорь Кондратюк рассказал, почему с экранов пропала передача "Караоке на Майдане".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: Комментарии
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!