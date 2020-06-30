«Боролся» за правду в соцсетях и начал игру: Кондратюк о своих занятиях на карантине

Из-за пандемии коронавируса в Украине с 12 марта официально был введен жесткий карантин. Жителей настойчиво просили беречь здоровье и не выходить на улицу без надобности. Украинский ведущий Игорь Кондратюк в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" рассказал, чем занимался на самоизоляции и как карантин повлиял на их отношения с женой.

"Все в порядке. Отношения никак не пострадали, а наоборот – улучшились. Потому что мы весь этот период постоянно общаемся со старшими детьми. Они даже жили определенный период с нами. Я лично читал книги, смотрел кино и сериалы, "боролся" за правду в социальных сетях. Начал игру в Инстаграме "Караоке на диване", на одноименной странице", - отметил шоумен.

Также Игорь Кондратюк поделился своими мыслями по поводу пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что реакция украинской власти на проблему была более-менее удачной, хотя сейчас сложно судить об этом.

"История покажет. Очень трудно, к слову, понять критерии "удачности" карантина для каждой страны. Количество тех, кто заболел? Количество тех, кто выздоровел? Количество умерших? А может то, как удалось удержать ВВП страны во время карантина? Не знаю. И уверен, сейчас вам никто этого не скажет. Есть разные мнения. Опять же – история покажет", - сказал ведущий.

Напомним, что несмотря на ряд ослаблений, карантин в Украине продлен до 31 июля.

Полную версию интервью "Комментариев" с Игорем Кондратюком читайте здесь.

Ранее наше издание сообщало, что ведущий Игорь Кондратюк рассказал, почему с экранов пропала передача "Караоке на Майдане".

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