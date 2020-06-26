Бывшая жена Элтона Джона подала на него в суд

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Екатерина Белоброва
Экс-супруга легендарного британского музыканта и исполнителя Элтона Джона Рената Блавел, с которой он состоял в браке пять лет, подала на артиста в суд. Об этом передает издание The Guardian.
Так, согласно данным СМИ, Блавел требует судебного запрета.
"Бывшая жена сэра Элтона Джона Рената Блавел подала иск в высший суд на певца. Это очень необычный шаг для женщины, которая избегала публичности в течение десятилетий", - указано в сообщении, но, чего именно касается судебный запрет, который ей вдруг понадобился, не указано.
Элтон Джон познакомился с Блавел в 1983 году, а уже в следующем года во время его турне в Австралии они поженились.
Однако уже через пять лет пара объявила о разводе. С тех пор о Блавел не было слышно, а сам Джон сделал камин-аут. Сейчас он состоит в браке с Дэвидом Фернишем, пара воспитывает двух сыновей от суррогатной матери.
Напомним, ранее портал "Комментрии" сообщал, что Элтон Джон признался в одном из самых постыдных поступков в своей жизни, который он совершил, находясь в состоянии наркотического опьянения.
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