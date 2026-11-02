Бывшая Хлывнюка закрутила роман с российским олигархом Абрамовичем (ФОТО)

Украинская модель Наталья Гоций, ранее связывавшая отношения с солистом группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком, появилась на публике в компании российского бизнесмена Романа Абрамовича. Пара вместе посетила International Art Festival в Баку. Общие фотографии опубликовали папарацци, сообщает издание Oxu.az.

Наталия Гоций

По информации СМИ, роман между 42-летней моделью и 60-летним бизнесменом мог начаться еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Однако ни Гоций, ни Абрамович публично не подтверждали свои отношения. Совместный выход на мероприятие стал одним из первых случаев, когда они были зафиксированы вместе на публике.

60-летний Роман Абрамович трижды состоял в официальном браке. От второй жены у него пятеро детей, а третья родила бизнесмену сына и дочь.

Что известно о Наталье Гоций

Наталья Гоций – украинская топмодель, получившая международное признание после победы на конкурсе Ford Supermodel of the World в 2004 году. Уже через год она начала появляться на страницах известных глянцевых изданий, в частности Vogue, Elle, Marie Claire и Numéro. Модель участвовала в показах Valentino, Dior, Yves Saint Laurent и Dolce & Gabbana, а также представляла ароматы Yves Saint Laurent и Carolina Herrera.

Ранее Гоций была замужем за бизнесменом Романом Ножником. У супругов родилось двое сыновей – Спартак и Тамерлан. Также модель имела кратковременные отношения с Андреем Хлывнюком. Об этом романе стало известно в 2021 году, уже после его завершения.

Сейчас Наталья Гоций ведет спортивный Telegram-канал, где публикует тренировки и советы по физической активности. Ранее она также развивала YouTube-канал, посвященный здоровому питанию, красоте и уходу за собой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что любовница Ван Дамма из Украины отметила 40-летие в компании актера.