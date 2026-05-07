Бывшая невеста Кличко ошеломила правдой о своей ориентации

Американская актриса Гайден Панеттьер, ранее находившаяся в отношениях с украинским боксером Владимиром Кличко, впервые публично заявила о своей бисексуальности. Откровенное признание 36-летняя звезда сделала в интервью Us Weekly и объяснила, почему годами не решалась говорить об этом открыто.

Владимир Кличко и Гайден Пенеттьер. Фото: Instagram

Гайден Панеттьер заявила, что долгое время чувствовала себя вынужденной отвечать чужим ожиданиям и скрывать часть себя. По ее словам, теперь настал момент, когда она готова честно говорить о собственной идентичности.

"Теперь, когда я решила поделиться этим с миром, я могу уверенно сказать, что да, я бисексуалка", — заявила актриса.

Панеттьер призналась, что на протяжении многих лет встречалась не только с мужчинами, но и женщинами. Однако она объяснила, что страх перед публичностью и постоянным вниманием папарацци мешал ей открыто говорить о личной жизни.

Актриса также вспомнила, что еще в детстве больше увлекалась женщинами, однако не чувствовала себя достаточно уверенной, чтобы полностью принять эти чувства. По ее словам, сегодня она больше не хочет скрывать важную часть своей жизни.

Отдельно Пенетьер высказалась об отношениях с Владимиром Кличко, с которым воспитывает дочь Каю-Евдокию. Несмотря на разрыв, бывшие супруги сохранили теплые отношения.

"Мы очень близки, и нас связывает глубокая дружба", — сказала актриса, подчеркнув, что они вместе заботятся о дочери и поддерживают ее во время войны в Украине.

Гайден также упомянула первые месяцы полномасштабного вторжения России. По ее словам, дочь тяжело переживала новости о войне и задавала сложные вопросы, в том числе о причинах действий Путина. Актриса отметила, что больше всего ценит то, что ее семья остается в безопасности, а дочь растет в атмосфере любви и поддержки.

