logo

BTC/USD

80833

ETH/USD

2327.07

USD/UAH

43.85

EUR/UAH

51.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Бывшая невеста Кличко ошеломила правдой о своей ориентации
commentss НОВОСТИ Все новости

Бывшая невеста Кличко ошеломила правдой о своей ориентации

Актриса Гайден Панеттьер впервые публично заявила о своей бисексуальности.

7 мая 2026, 13:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Американская актриса Гайден Панеттьер, ранее находившаяся в отношениях с украинским боксером Владимиром Кличко, впервые публично заявила о своей бисексуальности. Откровенное признание 36-летняя звезда сделала в интервью Us Weekly и объяснила, почему годами не решалась говорить об этом открыто.

Бывшая невеста Кличко ошеломила правдой о своей ориентации

Владимир Кличко и Гайден Пенеттьер. Фото: Instagram

Гайден Панеттьер заявила, что долгое время чувствовала себя вынужденной отвечать чужим ожиданиям и скрывать часть себя. По ее словам, теперь настал момент, когда она готова честно говорить о собственной идентичности.

"Теперь, когда я решила поделиться этим с миром, я могу уверенно сказать, что да, я бисексуалка", — заявила актриса.

Панеттьер призналась, что на протяжении многих лет встречалась не только с мужчинами, но и женщинами. Однако она объяснила, что страх перед публичностью и постоянным вниманием папарацци мешал ей открыто говорить о личной жизни.

Актриса также вспомнила, что еще в детстве больше увлекалась женщинами, однако не чувствовала себя достаточно уверенной, чтобы полностью принять эти чувства. По ее словам, сегодня она больше не хочет скрывать важную часть своей жизни.

Отдельно Пенетьер высказалась об отношениях с Владимиром Кличко, с которым воспитывает дочь Каю-Евдокию. Несмотря на разрыв, бывшие супруги сохранили теплые отношения.

"Мы очень близки, и нас связывает глубокая дружба", — сказала актриса, подчеркнув, что они вместе заботятся о дочери и поддерживают ее во время войны в Украине.

Гайден также упомянула первые месяцы полномасштабного вторжения России. По ее словам, дочь тяжело переживала новости о войне и задавала сложные вопросы, в том числе о причинах действий Путина. Актриса отметила, что больше всего ценит то, что ее семья остается в безопасности, а дочь растет в атмосфере любви и поддержки.

Ранее портал "Комментарии" писали, какие известные актрисы открыто заявили о своей бисексуальности.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.usmagazine.com/celebrity-news/news/hayden-panettiere-gets-honest-on-loss-addiction-more/
Теги:

Новости

Все новости