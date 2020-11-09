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"Для меня это большая честь": Тина Кароль стала первой украинской звездой на обложке книги Vogue

Артистка украсила обложку коллекционного издания книги

сегодня, 16:30
Автор:

Любовь Блажко

Популярная украинская исполнительница продолжает и дальше приятно удивлять поклонников. Так, на этот раз Тина Кароль поделилась результатами своей работы с журналом Vogue, тизер которой она ранее опубликовала на своей странице в социальных сетях.

"Для меня это большая честь": Тина Кароль стала первой украинской звездой на обложке книги Vogue

Тина Кароль. Фото: rbc.ua

Несколько дней назад звезда в Instagram рассказала о новом проекте, над которым она работает совместно с Vogue. Фанаты уже смогли оценить потрясающую обложку с любимым кумиром. Но это не свежий номер украинской версии журнала, а книга под названием Ukrainian Women in Vogue. 

"Для меня большая честь украсить обложку книги VOGUE и быть в ней рядом с женщинами, которые не только нашли дело своей жизни и достигли в нем успеха, а и вдохновляют других идти за своей мечтой и историей своего успеха представляют Украину в мире", – поделилась Кароль.

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Тина Кароль украсила обложку книги VOGUE Впервые в истории VOGUE на обложке книги украинская звезда! Тина Кароль украсила обложку коллекционного издания книги Ukrainian Women in Vogue, которую команда Vogue UA посвятила украинским женщинам, меняющим мир здесь и сейчас. Впервые в истории @vogue_ukraine на обложке украинская звезда и выбором редакции стала поп-дива Тина Кароль. Портретный снимок певицы, автором которого является американский фотограф @gregswalesart, украсил обложку книги VOGUE, куда вошли 60 фотосессий украинских женщин, вышедших на страницах журнала за всю историю его существования. "Лучшие кадры из съемок Vogue UA превращают эту книгу в настоящую антологию феминизма и моды. Стильные образы 60 выдающихся украинок, которые нашли дело своей жизни, – источник вдохновения на все времена", – говорит главный редактор Vogue UA @mrphilippvlasov "Для меня большая честь украсить обложку книги VOGUE и быть в ней рядом с женщинами, которые не только нашли дело своей жизни и достигли в нем успеха, а и вдохновляют других идти за своей мечтой и историей своего успеха представляют Украину в мире", – добавляет Тина Кароль. Напомним, что эксклюзивная съемка Тины Кароль в Vogue UA была посвящена 15-летию музыкальной карьеры певицы и выходу ее нового альбома "Найти своих". Tina Karol by @vogue_ukraine Photo: Greg Swales @gregswalesart Style: @anyaziourova Hair: @riadazar9 @artdeptagency Make-up: @natastrilchuk Nail: @mvk.ua Producer: @alexeyg, @agpnyc #tinakarol #тинакароль

Допис, поширений Тина Кароль (@tina_karol)

Также в этой книге будут рассказаны истории других героинь: Елены Зеленской, Миллы Йовович, Маши Ефросининой, Софии Андрухович, Эмины Джапаровой, Анны Ризатдиновой, Джамалы и других знаменитых людей. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Тина Кароль стала звездой сентябрьского номера Vogue UA. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CHXTM23LhGC/
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