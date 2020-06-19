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Дольф Лундгрен женится на девушке, младше его на 38 лет

Дольф Лундгрен подарил своей избраннице кольцо

сегодня, 10:05
Автор:

Светлана Шкурупий
Дольф Лундгрен женится на девушке, младше его на 38 лет

Голливудский актер, звезда кинолент "Механик" и "Черные воды" Дольф Лундгрен собрался снова жениться. Этой новостью похвасталась его молодая избранница, продемонстрировав шикарное обручальное кольцо.

Известно, что 62-летний актер сделал предложение руки и сердца 24-летней Эмме Крокдал во время отдыха в Швеции. Девушка на своей странице в Instagram опубликовала несколько фотографий, показав руку с колечком. Пост она подписала: "Ущипните меня" и поставила смайлик в виде сердечка.

Такие же фото опубликовал в социальной сети и сам актер, подчеркнув, что в Швеции произошло нечто особенное. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Pinch me❤️

Публикация от Emma Krokdal (@emmakrokdal)

Напомним, что пара познакомилась в 2019 году. Молодая невеста актера не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу, она работает в Лос-Анджелесе фитнес-инструктором. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Дольф Лундгрен впервые вышел в свет со своей девушкой в январе 2020 года. Они посетили кинофестиваль в Доминикане, после чего впервые опубликовали в социальных сетях фотографии друг с другом, подтвердив свои отношения.


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