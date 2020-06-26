Джамала снялась в фильме Netflix с голливудскими актерами

Украинская артистка Джамала ошеломила поклонников неожиданной новостью - она снялась в американской комедии, которую будут транслировать на стриминговой платформе Netflix. Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram.

Певица рассказала, что прошлым летом получила письмо от американского режиссера Дэвида Добкина с приглашением поучаствовать в съемках фильма о музыкальном конкурсе. Кинолента называется "Евровидение: История огненной саги" и в нем рассказывается история вымышленных исландских артистов Ларса и Сигрид, которым представилась возможность реализовать мечту и представить свою страну на песенном конкурсе.

Джамала призналась, что процесс создания кинофильма ее очень впечатлил. На съемках она познакомилась с такими голливудскими актерами, как Рэйчелл Макадамс ("Клятва", "Дневник памяти"), а также с Уиллом Ферреллом ("Затерянный мир", "Персонаж") и Дэном Стивенсоном ("Аббатство Даунтон"). Актеры очень тепло встретили Джамалу, поэтому работать с ними было одно удовольствие. Также певица встретилась с самыми яркими участниками "Евровидения" последних лет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская артистка Джамала записала саундтрек к фильму о Голодоморе.

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