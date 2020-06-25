Дженнифер Энистон рассказала, за что ненавидит Рэйчел Грин

Голливудская красотка Дженнифер Энистон, наиболее известна по роли Рэйчел Грин в американском ситкоме "Друзья" призналась, за что не любит своего персонажа. Об этом сообщает издание Рeople.

После окончания сериала карьера актрисы стремительно пошла вверх, но продюсеры других проектов предлагали ей только комедийные роли. И тогда Энистон поняла, что стала заложником своего персонажа, ведь она была на экране Рэйчел Грин целых 10 лет.

Знаменитость призналась, что не могла избавиться от этой роли и каждый день боролась с собой и с тем, кем стала в индустрии кино. После "Друзей" Дженнифер пыталась доказать, что она больше, чем Рэйчел Грин.

И актрисе это удалось в 2002 году. Она снялась в комедийно-драматическом фильме "Хорошая девочка" и понемногу образ ее героини из ситкома стал отступать. Роль в новом проекте очень обрадовала актрису, ведь она смогла перевоплотиться в другого персонажа.

Энистон рассказала, что ей было страшно соглашаться на новую роль, ведь она начала сомневаться в том, что сможет стать разножанровой актрисой. Но как видим, все ее сомнения были напрасны.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Дженнифер Энистон продает свою обнаженную фотографию.

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