kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.06.2020

BTC/USD

9228.96

ETH/USD

234.06

LTC/USD

42.69

НБУ 25.06.2020

USD/UAH

26.81

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Дженнифер Энистон рассказала, за что ненавидит Рэйчел Грин
commentss НОВОСТИ Все новости

Дженнифер Энистон рассказала, за что ненавидит Рэйчел Грин

Энистон призналась, что не могла избавиться от своего персонажа

сегодня, 17:05
Автор:

Светлана Шкурупий
Дженнифер Энистон рассказала, за что ненавидит Рэйчел Грин

Голливудская красотка Дженнифер Энистон, наиболее известна по роли Рэйчел Грин в американском ситкоме "Друзья" призналась, за что не любит своего персонажа. Об этом сообщает издание Рeople.

После окончания сериала карьера актрисы стремительно пошла вверх, но продюсеры других проектов предлагали ей только комедийные роли. И тогда Энистон поняла, что стала заложником своего персонажа, ведь она была на экране Рэйчел Грин целых 10 лет.

Знаменитость призналась, что не могла избавиться от этой роли и каждый день боролась с собой и с тем, кем стала в индустрии кино. После "Друзей" Дженнифер пыталась доказать, что она больше, чем Рэйчел Грин.

И актрисе это удалось в 2002 году. Она снялась в комедийно-драматическом фильме "Хорошая девочка" и понемногу образ ее героини из ситкома стал отступать. Роль в новом проекте очень обрадовала актрису, ведь она смогла перевоплотиться в другого персонажа. 

Энистон рассказала, что ей было страшно соглашаться на новую роль, ведь она начала сомневаться в том, что сможет стать разножанровой актрисой. Но как видим, все ее сомнения были напрасны.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Дженнифер Энистон продает свою обнаженную фотографию. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://people.com/tv/jennifer-aniston-says-she-couldnt-escape-rachel-from-friends/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!