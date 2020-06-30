Джессика Альба показала как поддерживать свою фигуру в тонусе

Legion-Media

39-летняя американская красотка, звезда фильмов "Лапочка" и "Фантастическая четверка" Джессика Альба старается всегда быть в форме. Глядя на актрису, сложно поверить, что она мама троих детей. На своей странице в Instagram звезда показала комплекс упражнений, которые помогают ей всегда оставаться в тонусе.

На фотографиях видно, что актриса использует для упражнений эластичную резинку и мяч. Это еще раз доказывает, что заниматься спортом можно легко и в домашних условиях. Для этого не нужны специальные тренажеры, нужны лишь желание и мотивация.

Но помимо спорта, Джессика вместе с дочерью занимается и танцами. И это тоже очень хороший способ сжечь лишние калории.





Напомним, что звезда "Фантастической четверки" воспитывает вместе с мужем троих детей. Самому младшему - три года. Актриса на время ушла с больших экранов и полностью посвятила себя семье и бизнесу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Джессика Альба сыграет главную роль в новом экшн-триллере "Травмирующее предупреждение", который выйдет на стриминговой платформе Netflix.

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