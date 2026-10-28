Джулии Робертс исполнилось 59 лет: как изменилась звезда фильма "Красавица" (ФОТО)

28 октября Джулия Робертс отмечает 59-й день рождения. Звезда фильмов "Красавица" и "Эрин Брокович", ставшая одним из главных символов Голливуда в 1990-х годах, и сегодня привлекает внимание своей внешностью. Актриса не скрывает возрастных изменений и выступает за естественное старение без радикальных косметических вмешательств.

Джулия Робертс в фильме "Красавица"

Джулия Робертс неоднократно отмечала, что хочет стареть с достоинством, юмором и душевным спокойствием. Она не стремится сохранить лицо неизменным посредством пластических операций и считает важным оставаться собой.

Джулия Робертс. Фото: Instagram

Одной из самых узнаваемых черт актрисы остается ее фирменная улыбка. Вокруг глаз видны естественные морщинки, а контуры лица постепенно меняются с возрастом. Робертс не пытается полностью скрыть эти особенности и сохраняет выразительную мимику.

Актриса также неоднократно делилась фотографиями без макияжа и ретуши. Такой подход отличается на фоне индустрии, где молодой облик часто остается важной частью публичного образа знаменитостей.

Джулия Робертс. Фото: Instagram

Джулия Робертс. Фото: Instagram

Поменялась и прическа Робертс. Во времена "Красавицы" ее визитной карточкой были объемные рыжие вьющиеся волосы. Впоследствии актриса экспериментировала с выпрямленными прядями, темными оттенками и золотистым блондом. Сейчас она выбирает мягкие светлые волны, удлиненный боб и челку, периодически возвращаясь к образам, напоминающим о начале ее карьеры.

Джулия Робертс. Фото: Instagram

По словам актрисы, решение не делать подтяжку лица было для нее определенным карьерным риском в Голливуде. Однако с течением времени личные приоритеты сместились в сторону семьи и внутреннего благополучия.

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