kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.06.2020

BTC/USD

9555.90

ETH/USD

243.59

LTC/USD

43.63

НБУ 24.06.2020

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.22

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Эмили Ратаковски удивила кардинальной сменой имиджа
commentss НОВОСТИ Все новости

Эмили Ратаковски удивила кардинальной сменой имиджа

Модель Эмили Ратаковски изменила привычный цвет волос

сегодня, 10:30
Автор:

Светлана Шкурупий
Эмили Ратаковски удивила кардинальной сменой имиджа

Карантин не прошел бесследно и для 29-летней американской звезды Эмили Ратаковски. Модель, как и многие другие знаменитости, на самоизоляции решила кардинально сменить имидж и опубликовала на страничке в Instagram фотографии своего нового образа. 

Красотка решила поэкспериментировать с цветом волос и превратилась из жгучей брюнетки в блондинку. Эмили поблагодарила за свое перевоплощение команду стилистов Kеrastase - известного французского косметического бренда. Модель еще сама привыкает к своему новому образу и делится с подписчиками яркими фотографиями, демонстрируя свое шикарное тело в черном купальнике.

К слову, меньше чем за сутки видео знаменитости, где она хвастается новым цветом волос, собрало более трех миллионов просмотров. Поклонники модели отметили, что ей очень идет новая прическа. От комментариев не удержались и Хейли Бибер, Кайя Гербер, Эльза Хоск, Белла Торн и другие мировые звезды.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что модель Эмили Ратаковски показала фото с тайной свадьбы.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!