Эмили Ратаковски удивила кардинальной сменой имиджа

Карантин не прошел бесследно и для 29-летней американской звезды Эмили Ратаковски. Модель, как и многие другие знаменитости, на самоизоляции решила кардинально сменить имидж и опубликовала на страничке в Instagram фотографии своего нового образа.

Красотка решила поэкспериментировать с цветом волос и превратилась из жгучей брюнетки в блондинку. Эмили поблагодарила за свое перевоплощение команду стилистов Kеrastase - известного французского косметического бренда. Модель еще сама привыкает к своему новому образу и делится с подписчиками яркими фотографиями, демонстрируя свое шикарное тело в черном купальнике.

К слову, меньше чем за сутки видео знаменитости, где она хвастается новым цветом волос, собрало более трех миллионов просмотров. Поклонники модели отметили, что ей очень идет новая прическа. От комментариев не удержались и Хейли Бибер, Кайя Гербер, Эльза Хоск, Белла Торн и другие мировые звезды.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что модель Эмили Ратаковски показала фото с тайной свадьбы.

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