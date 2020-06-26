Игорь Кондратюк перечислил свои любимые места в Украине

Известный украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк является заядлым путешественником. Он побывал во многих странах мира, а также объездил всю Украину. В эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" шоумен рассказал, какие украинские города его привлекают больше всего.

"Моя любимая часть Украины – это Херсонщина. Но люблю крымские дороги, Карпаты, Каменец-Подольский, Ужгород, Львов, Киев, Одессу... У нас много прекрасных и перспективных туристических мест", - отметил телеведущий.

Вместе с этим, Игорь Кондратюк подчеркнул, что украинские дороги находятся не в лучшем состоянии, особенно дорога к городу Каменец-Подольский, который является популярным туристическим местом.

"Это стыдоба, что в этот город – историко-архитектурный заповедник, невозможно доехать по нормальной дороге", - возмущен шоумен.

По его словам, у недавно созданного Государственного агентства развития туризма Украины еще очень много работы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинский телеведущий Игорь Кондратюк объяснил, почему в Украине так мало интеллектуальных телешоу.

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