Ирина Шейк снялась в новой фотосессии со своим двойником

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Светлана Шкурупий
Ian Gavan, Getty Images
Популярная супермодель Ирина Шейк, несмотря на карантин, продолжает активно работать с мировыми брендами. Недавно звезда снялась в новом кампейне Burberry, продемонстрировав модные луки из осенне-зимней коллекции.
Главной "изюминкой" лукбука стала иллюзия зеркального отражения знаменитости. На фотографиях она позировала в компании своего "двойника", повернутом спиной к камере. Ирина Шейк показала главные мастхэвы осенне-зимнего сезона: строгие костюмы, легкие платья, пуховики, кейпы и кожные плащи.
Фотографии были опубликованы на официальной странице компании в Instagram и вызвали волну восхищения.
"Меня всегда тянуло к понятию двойственности и рассмотрению вещей с двух точек зрения – привнесение глубины и контраста в человека или концепцию. В этой кампании исследуется идея зеркального отражения, тема, которая определяет новую идентичность Burberry", - отметил креативный директор модного дома Риккардо Тиши.
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‘I have always been drawn to the notion of duality and viewing things from two perspectives - bringing a depth and contrast to a person or a concept. This campaign explores this idea of mirroring, a theme which I established as a house code in the new Burberry identity.’ – #RiccardoTisci . Introducing the Autumn/Winter 2020 Pre-Collection campaign, starring #IrinaShayk and #ReeceNelson . #BurberryPreAW20 #Burberry
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что модель Ирина Шейк снялась для рекламы итальянского бренда Intimissimi в прозрачном белье.
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