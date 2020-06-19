Ирина Шейк снялась в новой фотосессии со своим двойником

Ian Gavan, Getty Images

Популярная супермодель Ирина Шейк, несмотря на карантин, продолжает активно работать с мировыми брендами. Недавно звезда снялась в новом кампейне Burberry, продемонстрировав модные луки из осенне-зимней коллекции.

Главной "изюминкой" лукбука стала иллюзия зеркального отражения знаменитости. На фотографиях она позировала в компании своего "двойника", повернутом спиной к камере. Ирина Шейк показала главные мастхэвы осенне-зимнего сезона: строгие костюмы, легкие платья, пуховики, кейпы и кожные плащи.

Фотографии были опубликованы на официальной странице компании в Instagram и вызвали волну восхищения.

"Меня всегда тянуло к понятию двойственности и рассмотрению вещей с двух точек зрения – привнесение глубины и контраста в человека или концепцию. В этой кампании исследуется идея зеркального отражения, тема, которая определяет новую идентичность Burberry", - отметил креативный директор модного дома Риккардо Тиши.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что модель Ирина Шейк снялась для рекламы итальянского бренда Intimissimi в прозрачном белье.



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