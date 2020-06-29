Как две капли: актеры, которые похожи друг на друга

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Светлана Шкурупий
В
это сложно поверить, но есть люди, которые выглядят как близнецы, хоть и не
состоят в родственных связях. Не зря говорят, что у каждого человека на планете
существует двойник. Предлагаем вам подборку знаменитых актеров, которые
заставляют поверить в эту теорию, ведь они действительно внешне очень похожи.
Кира Найтли и Натали Портман
В юном возрасте Кира Найтли сыграла с Натали Портмен в первой части "Звездных войн". Их сходство заметил американский кинорежиссер Джордж Лукас, он и пригласил 12-летнюю Киру стать дублером Натали в киноленте. Когда обе актрисы были в гриме принцессы, различить их было очень сложно, ведь они выглядят словно сестры-близнецы.
Джеффри
Дин Морган и Хавьер Бардем
Хавьер Бардем ("Старикам тут не место", "Призраки Гойи") имеет испанское происхождение, тогда как Джеффри Дин Морган ("Сверхъестественное", "Хранители") родился в США и не может припомнить ни одного предка с экзотической этнической принадлежностью. Тем не менее, их сходство просто удивительное.
Киану
Ривз и Крис Клейн
Американский актер Крис Клейн не такой известный как Киану Ривз, хотя на его счету много хороших фильмов, в частности комедия "Американский пирог". И все же, несмотря на большую разницу в возрасте, актеры внешне очень похожи.
Крис
Пайн и Йен Сомерхолдер
Эти актеры обладают пронзительно голубыми глазами с необычным разрезом. Правда, карьера Йена оказалась менее удачной – после "Дневников вампира" он не отметился ни в одном заслуживающем внимания проекте. А вот в фильмографии Криса Пайна есть и "Стар Трек", и супергеройские фильмы по комиксам DC.
Марго
Робби и Джейми Прессли
Если вы посмотрите на снимки Джейми Прессли десятилетней давности, то увидите на них вылитую Марго Робби. Они схожи не только цветом волос, но и овалом лица, формой бровей, цветом глаз и белоснежной улыбкой.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие актеры стали успешными и знаменитыми только после 40 лет.
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