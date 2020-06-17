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Киану Ривз приглашает на онлайн-свидание: названы условия

Киану Ривз выставил на аукцион 15-минутную виртуальную встречу

сегодня, 16:30
Автор:

Светлана Шкурупий
Киану Ривз приглашает на онлайн-свидание: названы условия

актер Киану Ривз, AP

У поклонников голливудского актера, звезды фильмов "Матрица" и "Как женить холостяка" Киану Ривза появился шанс пообщаться со знаменитостью. На онлайн-аукционе можно выиграть 15-минутное свидание в Zoom со звездой.

На такое решение актера подвигло благородное дело. Вырученные средства от этой встречи пойдут в фонд организации, которая помогает онкобольным детям.

Известно, что стартовая цена за свидание с Киану Ривзом становила 10 тысяч долларов, но сейчас эта цифра поднялась до 50 тысяч долларов. Желающих пообщаться со звездой "Матрицы" оказалось много, но победитель будет один.

К слову, онлайн-свидание должно состояться 6 июля 2020 года, но по соглашению сторон может быть перенесено на другой день.

На сайте аукциона Camp Rainbow Gold отмечается, что знаменитость имеет право отменить звонок, если обладатель лота будет неподобающе себя вести и угрожать звезде. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что каскадер Киану Ривза, который работал вместе с ним над кинолентой "Джон Уик" подтвердил слухи об голливудском актере.


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Источник: https://crgauction2020.ggo.bid/bidding/package/13070180
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