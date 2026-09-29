Кличко прямо признался, почему его взрослые сыновья не воюют на войне в Украине

Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко ответил на вопрос, почему его дети не воюют на фронте. Как объяснил Кличко, это связано с их жизнью за границей.

Виталий Кличко. Фото из открытых источников

Во время интервью швейцарскому изданию 20 Minuten журналисты спросили Кличко, что он ответил бы мужчинам, которые воюют в Украине и задают вопрос: почему они должны рисковать жизнью, в то время как дети некоторых политиков и бизнесменов живут за пределами страны.

"Вы подразумеваете это из-за моих детей?", — переспросил Кличко и ответил — "Мои дети никогда не жили в Украине. Они родились в Америке и учились в Европе или Америке".

По словам мэра Киева, он сам в свое время длительный период жил за границей, но решил вернуться в Украину. Причину такого решения Кличко объяснил своим происхождением и связью со страной. Кличко также отметил, что часто бывает на фронте.

Когда журналисты заметили, что Кличко уклоняется от ответа, он подчеркнул, что не стоит делать общие выводы о детях политиков.

"Что же мне вам сказать? Что касается моих детей, я уже дал свой ответ. Я знаю многих бизнесменов, чьи дети воюют на передовой – и я знаю много контрпримеров. Нельзя обобщать", — сказал Кличко.

Что известно о детях Кличко

У Виталия Кличко и его бывшей жены Наталии Егоровой трое детей — 26-летний Егора-Даниель, 21-летний Максим и 23-летняя дочь Елизавета-Виктория. Дети Кличко родились и значительную часть жизни провели за пределами Украины. Младший сын Кличко Максим играет в баскетбол и недавно представлял "Монако", а сейчас является игроком "Ист Каролина Пайретс" в NCAA.

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