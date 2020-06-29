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Кондратюк: в успех Go-A на «Евровидении» с песней «Соловей» я не верил

Кондратюк высказал свое мнение по поводу песни «Соловей»

сегодня, 14:35
Автор:

Светлана Шкурупий
Кондратюк: в успех Go-A на «Евровидении» с песней «Соловей» я не верил

Украинский ведущий, судья шоу "Украина имеет талант" и "Х-Фактор" Игорь Кондратюк сомневался в успехе песни "Соловей", которую группа Go-A должна была представить на песенном конкурсе "Евровидение -2020". Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии".

"По Роттердаму, то к нему поедут же Go-A? Им лишь иную песню нужно написать. В успех на "Евровидении" с песней "Соловей", с которой группа выиграла Нацотбор, я не верил", - подчеркнул ведущий.

Также Игорь Кондратюк рассказал о своей подопечной, победительнице 10 сезона "Х-фактор" Элине Иващенко, которой не удалось пробиться в финал Нацотбора на "Евровидение", но зато она будет представлять Украину на "Славянском базаре".

"Элина с большой вероятностью может победить в Витебске. Потому что она – уникально талантливая певица. Желаю ей стать четвертой украинской победительницей "Славянского базара" после Повалий, Русланы и Краснянской", - отметил шоумен.

Напомним, что в мае 2020 года в нидерландском Роттердаме должен был состояться международный песенный конкурс "Евровидение". Украину в этом году должна была представить этно-группа Go-A с украиноязычной песней "Соловей", но из-за пандемии коронавируса мероприятие пришлось отменить. Музыканты готовятся отправиться на конкурс в следующем году, но песня, с которой они будут представлять Украину, должна быть другой.

Полную версию интервью "Комментариев" с Игорем Кондратюком читайте здесь.  

Ранее наше издание сообщало, что ведущий Игорь Кондратюк назвал причину, по которой шоу "Караоке на Майдане" перестало выходить в эфир.



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Источник: Комментарии
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