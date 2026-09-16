"Королева Троещины" поразила Николаса Карму луком и дорогой шубой (ФОТО)

Украинская блоггерша Анетта Барсовна, которую в соцсетях знают как "Королеву Троещины", снова привлекла внимание пользователей. На этот раз она встретилась с Николасом Кармой, традиционно поинтересовавшимся стоимостью ее образа. Ответы блоггерши превратили обычный вопрос об одежде в юмористический эпизод.

Анетта Барсовна

Для выхода Анетта выбрала непринужденный городской образ. На ней была белая футболка оверсайз с красной надписью Jaws и изображением акулы из культового фильма "Челюсти". Ее блоггерша соединила с широкими синими джинсами-баллонами, подкатанными штанинами и массивными кроссовками. Образ дополнили высокая прическа, естественный макияж, бирюзовый маникюр и красная нить на запястье.

Рассказывая о своем луке, Барсовна сразу добавила свойственную ей иронию. Она отметила, что в этот раз не надевала украшения и меха, чтобы "не вносить панику" и не провоцировать зависть.

"На мне очень дорогая одежда, но сегодня я не надевала свои украшения, мех, чтобы люди мне не завидовали, эту панику в них не вносить, чтобы зависть не бурлила", — сказала блогерша.

Особое внимание привлекло упоминание о винтажной шубе. По словам блоггерши, ее стоимость составляет 34,5 тысячи долларов, а сама вещь датируется 1974 годом.

Не обошла Анетта и свои широкие джинсы от украинского бренда. Их она назвала дорогими и пошутила, что благодаря размеру такими брюками можно даже прикрыть мужчину. Отдельной деталью стала шапка, которую, по словам блоггерши, в семье передают из поколения в поколение.

Видео с встречи быстро привлекло внимание пользователей сети. В комментариях зрители отмечали чувство юмора Анетты Барсовны и ее энергичную манеру общения. Некоторые называли блоггер "иконой" и признавались, что хотели бы познакомиться с ней лично.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что блоггер Анна Алхим обнажилась для фотосессии верхом на коне.