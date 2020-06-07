Мадонна вышла на митинг против расизма в Лондоне

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Екатерина Белоброва
Сегодня во время митинга протеста в столице Великобритании, который стал акцией поддержки массовых митингов в США против расовой дискриминации, среди участников была замечена и певица Мадонна.
Поп-дива прибыла на марш прямо на костылях, так как за несколько дней до этого получила травму колена при выполнении сложных танцевальных элементов на гастролях.
Мадонна в поддержку наказания виновных в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда несколько раз выкрикнула: "Нет справедливости - нет мира".
Поклонники с большой благодарностью и восхищением подходили к поп-певице, фотографировались и аплодировали ее отверженности.
Отмечается, что это уже вторая массовая акция в солидарности с американскими протестами.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США руководство страны было вынуждено локально ввести чрезвычайное положение из-за массовых беспорядков по городам.
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