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Марио Касасу – 34: лучшие фильмы с испанским мачо

Испанский актер сыграл в более 25 фильмах

сегодня, 13:20
Автор:

Светлана Шкурупий
Марио Касасу – 34: лучшие фильмы с испанским мачо

Известный актер Марио Касас, 12 июня, празднует день рождения. В этом году знаменитости исполнилось 34 года. По этому поводу, мы решили вспомнить самые лучшие фильмы с горячим испанским мачо.

Летний дождь (2006)

Марио Касас дебютировал в кинофильме "Летний дождь", который режиссировал Антонио Бандерас. Там он сыграл одного подростка, который вместе с друзьями наслаждался летом. Казалось бы, ничего не могло разрушить их идиллию, но жизнь внесла свои коррективы.


Секс, вечеринки и ложь (2009)

Эту киноленты критики восприняли неоднозначно, отметив, что ее сюжет слишком откровенен. Но свою роль в нем Марио Касас исполнил замечательно, за что и получил несколько наград.


Три метра над уровнем неба (2010)

Большую популярность и славу испанскому актеру принесла главная мужская роль в мелодраме "Три метра над уровнем неба". За эту роль он получил премию ACE как лучший новый актер. Это одна из самых романтических историй о взаимоотношениях парня и девушки из "разных миров".


Пальмы в снегу (2015)

Романтическая драма о большой любви, истории целого народа, связи времен и поколений. Этот фильм стал очень успешным в испанском прокате, а Марио Касасу он принес звание "Лучший актер года".


Невидимый гость (2016)

В криминальном триллере Марио Касаса сыграл молодого бизнесмена Адриана, которого обвиняют в убийстве своей любовницы. Фильм до последнего кадра держит в напряжении и восхищает своим сюжетом. Кинолента имела большой успех и была трижды переснята. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что недавно свое День рождения отметила актриса Джессика Альба. Мы собрали подборку лучших фильмов с ее участием. Какой из них нравится вам? 


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Источник: Комментарии
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