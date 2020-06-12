Марио Касасу – 34: лучшие фильмы с испанским мачо

Язык
BTC/USD
9483.98
ETH/USD
237.05
LTC/USD
44.39
USD/UAH
26.85
EUR/UAH
30.40
RUB/UAH
0.38
Светлана Шкурупий
Известный актер Марио Касас, 12 июня, празднует день рождения. В этом году знаменитости исполнилось 34 года. По этому поводу, мы решили вспомнить самые лучшие фильмы с горячим испанским мачо.
Летний дождь (2006)
Марио Касас дебютировал в кинофильме "Летний дождь", который режиссировал Антонио Бандерас. Там он сыграл одного подростка, который вместе с друзьями наслаждался летом. Казалось бы, ничего не могло разрушить их идиллию, но жизнь внесла свои коррективы.
Секс, вечеринки и ложь (2009)
Эту киноленты критики восприняли неоднозначно, отметив, что ее сюжет слишком откровенен. Но свою роль в нем Марио Касас исполнил замечательно, за что и получил несколько наград.
Три метра над уровнем неба (2010)
Большую популярность и славу испанскому актеру принесла главная мужская роль в мелодраме "Три метра над уровнем неба". За эту роль он получил премию ACE как лучший новый актер. Это одна из самых романтических историй о взаимоотношениях парня и девушки из "разных миров".
Пальмы в снегу (2015)
Романтическая драма о большой любви, истории целого народа, связи времен и поколений. Этот фильм стал очень успешным в испанском прокате, а Марио Касасу он принес звание "Лучший актер года".
Невидимый гость (2016)
В криминальном триллере Марио Касаса сыграл молодого бизнесмена Адриана, которого обвиняют в убийстве своей любовницы. Фильм до последнего кадра держит в напряжении и восхищает своим сюжетом. Кинолента имела большой успех и была трижды переснята.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что недавно свое День рождения отметила актриса Джессика Альба. Мы собрали подборку лучших фильмов с ее участием. Какой из них нравится вам?
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости