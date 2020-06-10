"Мать Гарри Поттера" обвинили в неприязни к трансгендерам

Знаменитая британская писательница, автор мирового бестселлера о "Мальчике, Который Выжил" Гарри Поттере, Джоан Роулинг столкнулась со шквалом критики, где ее упрекают в трансофобии, другими словами, в нетерпимости к трансгендерам и транссексуалам. Об этом сообщают западные СМИ, ссылаясь на Twitter знаменитости.

Так, причиной хейта писательницы стал ее перепост ссылки со статьей под названием: "Мнение: после СOVID-19 мир должен стать справедливее для людей, которые менструируют.

"Интересно, как же называются такие люди? Хм.. вроде есть слово для них.. Жунщины? Жанщины?", - иронично подписала публикацию Роулинг.

В ответ люди, незнакомые с иронией или плохо ее понимающие, упрекнули писательницу в трансофобии, дескать, не все, у кого идут месячные, обязательно считают себя женщинами.

В ответ на такую критику писательница-фантаст заверила подписчиков, что ни в коем случае не имела цели обидеть кого-то из ЛГБТ-сообщества, а также лично знает несколько трансгендеров и поддерживает с ними теплые дружеские отношения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джоан Роулинг сообщила о выпуске новой печатной книге, которую можно будет скачать бесплатно в электронном виде.

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