Меган Фокс запустила страницу с "горячим" контентом (ФОТО)

Голливудская актриса Меган Фокс запустила официальную страницу на платформе Subs.com, где предлагает поклонникам эксклюзивные фото, видео и возможность общения. Интерес к новому проекту оказался настолько высоким, что вскоре после запуска пользователи начали жаловаться на проблемы доступа к сайту.

Меган Фокс запустила платную страницу на Subs.com

О старте проекта 40-летняя звезда объявила 9 октября 2026, опубликовав серию откровенных фотографий в Instagram. Актриса пообещала делиться материалами, которых не будет на других страницах в соцсетях.

Доступ к странице Меган Фокс на Subs.com стоит 19,99 доллара в месяц. Отдельные материалы можно купить дополнительно: их стоимость составляет от 18 до 88 долларов.

Меган Фокс запустила платную страницу на Subs.com

После запуска платформы актриса лично отреагировала на технические трудности, увязав их с большим наплывом пользователей. Она отметила, что команда работает над возобновлением работы сайта. Новый проект предполагает не только публикацию эксклюзивного контента. Фокс также получила долю собственности в Subs.com, став участницей развития платформы.

Меган Фокс запустила страницу с откровенным платным контентом

Одним из соучредителей сервиса является Тим Стокли, также участвовавший в создании OnlyFans. Subs.com позиционирует себя как площадку, помогающую знаменитостям и создателям контента напрямую взаимодействовать с аудиторией и самостоятельно контролировать распространение своих материалов.

Фокс объяснила, что для нее важен вопрос контроля за собственным образом, аудиторией и платформой. По ее мнению, женщины должны получать не только внимание публики, но и самостоятельно распоряжаться результатами своей популярности.

"Женщинам десятилетиями говорили, что видимость – это сила, тогда как кто-то другой владеет платформой, аудиторией или имиджем. Меня интересует, что происходит, когда женщины владеют всеми тремя", — сказала Фокс.

Меган Фокс приобрела мировую известность благодаря фильмам "Трансформеры" и "Тело Дженнифер", а также ролям в телевизионных проектах.

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