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Главная Новости Звезды персона Может потерять миллионы: рэпер Dr. Dre разводится с женой
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Может потерять миллионы: рэпер Dr. Dre разводится с женой

Теперь паре придется делить многомиллионное состояние

сегодня, 11:05
Автор:

Светлана Шкурупий
Может потерять миллионы: рэпер Dr. Dre разводится с женой

Getty

Испытание карантином не выдержала еще одна звездная пара. 55-летний рэпер и продюсер Dr. Dre разводится со своей женой Николь, с которой прожил в браке 24 года. Такую информацию предоставило издание TMZ.

Известно, что на развод подала супруга знаменитости, аргументировав, что между ею и рэпером возникли непримиримые разногласия. А учитывая то, что перед свадьбой звезды не составили брачный договор, им предстоит поделить состояние, которое оценивают в 800 млн долларов. 

Инсайдер сообщает, что Dr. Dre уже нанял влиятельного адвоката и готов защищать свои сбережения. К слову, в 2006 году он создал компанию Beats Electronics, которая выпускает наушники и динамики. Именно это детище принесло рэперу солидный доход.

Напомним, что Dr. Dre и Николь Срит поженились в 1996 году. У них двое взрослых детей: сын Труф и дочь Трули. От предыдущих отношений у рэпера еще есть три сына и одна дочь.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда "Kingsman" Колин Ферт развелся с женой после 22-летнего брака. Супруги не назвали причину разрыва, но отметили, что остались в очень хороших отношениях


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Источник: https://www.tmz.com/2020/06/29/dr-dre-wife-nicole-young-files-for-divorce/
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