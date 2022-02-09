На церемонию BRIT Awards Адель надела эксклюзивное платье от Valentino (ФОТО)

Певица Адель с триумфом выступила на церемонии BRIT Awards. Здесь она завоевала сразу три награды и исполнила свои замечательные хиты из альбома "30". Для того чтобы исполнить свою новую песню I Drink Wine, британская исполнительница вышла на сцену этого звездного мероприятия в красивом платье от Valentino. Этот наряд креативный представитель Модного дома Пьер Паоло Пиччоли смоделировал и сшил специально для этой звезды, пишет ТСН.

Певица Адель (фото из открытых источников)

Одежда была выполнена из шифона, который имел лаймовый цвет и был полностью расшит пайетками. Платье, одетое исполнительницей, было с длинными рукавами, а плечи, при этом, оставались открытыми. Наряд, украшенные пайетками, сказочно сверкал в свете софитов.

Удачным дополнением к элегантной одежде стали туфли-слингбеки тоже от модельного дома Valentino. Они были подобраны под платье золотистого цвета. Свои волосы Адель уложила, как будто волнами. Элегантная прическа напоминала стиль начала 40-х годов.

Красной дорожкой перед началом церемонии популярная исполнительница прошлась в длинном наряде черного цвета от Armani Prive. Платье певицы имело поразительное V-образное декольте, которое украшал тюль.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Адель раскрыла свой секрет похудения. Британская артистка два года работала над собой, но конкретной цели похудеть у нее не было. Прежде ее тренировки и занятия спортом были связаны с психическим здоровьем, когда она занималась, то ее тревожность исчезала. Также артистка хотела просто стать посильнее и больше времени проводить без мобильного телефона.

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