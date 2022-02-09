На церемонию BRIT Awards Адель надела эксклюзивное платье от Valentino (ФОТО)

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Певица Адель с триумфом выступила на церемонии BRIT Awards. Здесь она завоевала сразу три награды и исполнила свои замечательные хиты из альбома "30". Для того чтобы исполнить свою новую песню I Drink Wine, британская исполнительница вышла на сцену этого звездного мероприятия в красивом платье от Valentino. Этот наряд креативный представитель Модного дома Пьер Паоло Пиччоли смоделировал и сшил специально для этой звезды, пишет ТСН.
Певица Адель (фото из открытых источников)
Одежда была выполнена из шифона, который имел лаймовый цвет и был полностью расшит пайетками. Платье, одетое исполнительницей, было с длинными рукавами, а плечи, при этом, оставались открытыми. Наряд, украшенные пайетками, сказочно сверкал в свете софитов.
Удачным дополнением к элегантной одежде стали туфли-слингбеки тоже от модельного дома Valentino. Они были подобраны под платье золотистого цвета. Свои волосы Адель уложила, как будто волнами. Элегантная прическа напоминала стиль начала 40-х годов.
Красной дорожкой перед началом церемонии популярная исполнительница прошлась в длинном наряде черного цвета от Armani Prive. Платье певицы имело поразительное V-образное декольте, которое украшал тюль.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости