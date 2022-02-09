logo

BTC/USD

44552.76

ETH/USD

3248.13

LTC/USD

140.48

USD/UAH

28.15

EUR/UAH

32.25

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона На церемонию BRIT Awards Адель надела эксклюзивное платье от Valentino (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

На церемонию BRIT Awards Адель надела эксклюзивное платье от Valentino (ФОТО)

Адель выступила на сцене самой престижной музыкальной церемонии

сегодня, 21:55
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Певица Адель с триумфом выступила на церемонии BRIT Awards. Здесь она завоевала сразу три награды и исполнила свои замечательные хиты из альбома "30". Для того чтобы исполнить свою новую песню I Drink Wine, британская исполнительница вышла на сцену этого звездного мероприятия в красивом платье от Valentino. Этот наряд креативный представитель Модного дома Пьер Паоло Пиччоли смоделировал и сшил специально для этой звезды, пишет ТСН.

На церемонию BRIT Awards Адель надела эксклюзивное платье от Valentino (ФОТО)

Певица Адель (фото из открытых источников)

Одежда была выполнена из шифона, который имел лаймовый цвет и был полностью расшит пайетками. Платье, одетое исполнительницей, было с длинными рукавами, а плечи, при этом, оставались открытыми. Наряд, украшенные пайетками, сказочно сверкал в свете софитов.

Удачным дополнением к элегантной одежде стали туфли-слингбеки тоже от модельного дома Valentino. Они были подобраны под платье золотистого цвета. Свои волосы Адель уложила, как будто волнами. Элегантная прическа напоминала стиль начала 40-х годов.

Красной дорожкой перед началом церемонии популярная исполнительница прошлась в длинном наряде черного цвета от Armani Prive. Платье певицы имело поразительное V-образное декольте, которое украшал тюль.

На церемонию BRIT Awards Адель надела эксклюзивное платье от Valentino (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Адель раскрыла свой секрет похудения. Британская артистка два года работала над собой, но конкретной цели похудеть у нее не было. Прежде ее тренировки и занятия спортом были связаны с психическим здоровьем, когда она занималась, то ее тревожность исчезала. Также артистка хотела просто стать посильнее и больше времени проводить без мобильного телефона.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/lady/news/show-biznes/u-divovizhnomu-vbranni-vid-valentino-adel-odyagla-eksklyuzivnu-suknyu-schob-zaspivati-na-sceni-1973293.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!