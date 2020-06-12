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Настя Каменских показала стройную фигуру в купальнике

Настя Каменских продемонстрировала свои аппетитные формы

сегодня, 15:00
Автор:

Светлана Шкурупий
Настя Каменских показала стройную фигуру в купальнике

Украинская артистка Настя Каменских радует подписчиков солнечными кадрами, демонстрируя свое подтянутое тело. На своей страничке в Instagram она опубликовала фотографию в белом купальнике.

Певица придерживается карантина, поэтому принимает солнечные ванны и отдыхает в своем загородном доме. Учитывая жару, Настя решила открыть летний сезон и блеснула своим купальником, подчеркнув пышный бюст и подтянутый животик. Звезда прикрыла немного бедра полосатым парео, распустила кудрявые волосы, а взгляд отвела в сторону.  

К слову, меньше чем за сутки пост знаменитости собрал более 160 тысяч лайков и восторженные комментарии поклонников, которые отметили, что певица в чудесной форме.

Также Каменских делится в социальной сети архивными фотографиями и видео с отпуска в Мексике.


Напомним, недавно певица рассказала, как ей удалось сбросить лишний вес. Она призналась, что некоторое время сидела на жесткой диете, которая приводила к сильным головным болям и изнеможению.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему Настя Каменских ходит без обручального кольца.


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