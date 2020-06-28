Настя Каменских впервые рассказала о тайной свадьбе в Лас-Вегасе

скриншот из видео

Украинская артистка Настя Каменских в 2019 году сыграла под Киевом пышную свадьбу с продюсером Потапом. Но как оказалось, что звезды сказали друг другу "да" не в первый раз. В программе "Светская жизнь" знаменитость рассказала, как вместе с возлюбленным обвенчалась в Лас-Вегасе еще три года назад.

Каменских призналась, что первая свадьба с Потапом прошла в Америке, после того, как он сделал ей предложение руки и сердца. Судьба завела их на гастроли в Лас-Вегас. И словно в американском фильме, Потап предложил любимой соединить сердца за три часа до церемонии, они быстро нашли кольца, платье и узаконили отношения.

"У тебя есть три часа. У нас сейчас будет свадьба. Вот так я решил", – заявил Потап любимой.

Настя успела сходить в магазин и приобрести белое длинное платье свободного края, которое смотрелось на ней идеально. А свой образ она дополнила букетом белых роз. Потап же был в белых шортах и футболке, поверх которой надел серый пиджак.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что артистка Настя Каменских поделилась подробностями личной жизни с мужем Потапом.





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