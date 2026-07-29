Не узнать: звезда "50 оттенков серого" появилась в образе Мэрилин Монро (ФОТО)

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Slava Kot
Американская актриса Дакота Джонсон кардинально изменила облик ради новой роли. Звезда фильма "50 оттенков серого" сыграет легендарную Мэрилин Монро в короткометражной ленте "Влияние плоти", режиссером и сценаристкой которой стала Мэгги Джилленгол.
Дакота Джонсон. Фото: REUTERS / Benoit Tessier
Первый официальный кадр из фильма опубликовало издание Vanity Fair. На снимке 36-летняя Джонсон предстает почти неузнаваемой: короткий светлый парик, культовая родинка и костюмы воспроизводят образ голливудской иконы на пике ее популярности.
Дакота Джонсон в роли Мэрилин Монро. Фото: Vanity Fair
Премьера "Влияния плоти" состоится в сентябре 2026 года на Венецианском кинофестивале. Символично, что показ запланирован почти к 100-летию со дня рождения Мэрилин Монро. Вместе с Джонсоном в ленте снялись Питер Сарсгаард и Сепиде Моафи.
По словам Мэгги Джилленгол, она с самого начала видела Дакоту Джонсон в главной роли, хотя сначала сомневалась из-за ее непохожести на Монро.
Джилленгол, уже работавшая с Джонсоном над фильмом "Потерянная дочь", подчеркнула, что новая лента является не биографией, а художественным переосмыслением легенды. По ее словам, это "смесь Мэрилин и моей фантазии о ней".
Дакота Джонсон в роли Мэрилин Монро. Фото: Vanity Fair
Мэрилин Монро скончалась в августе 1962 года в возрасте 36 лет. Ее смерть официально признали вероятным самоубийством из-за передозировки барбитуратов. За последние десятилетия ее образ на экране также олицетворяли Ана де Армас, Мишель Уильямс, Келли Гарнер, Эшли Джадд, Мира Сорвино, а теперь и Дакота Джонсон.