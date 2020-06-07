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"Никакого молока и мяса": шеф-повар Наоми Кэмпбелл рассказал о диете супермодели

Известная супермодель Наоми Кэмпбел давно соблюдает режим вегетариантства

сегодня, 20:15
Автор:

Екатерина Белоброва
"Никакого молока и мяса": шеф-повар Наоми Кэмпбелл рассказал о диете супермодели

Шеф-повар супермодели Наоми Кэмпбелл рассказал о системе питания знаменитости и о том, как ей удается сохранять стройную фигуру. По словам кулинара, манекенщица - вегетарианка и строго ограничивает себя в ряде продуктов.

Так, он поведал, что "черная пантера" не употребляет молоко, глютен и ряд других продуктов.

Кэмпбелл очень любит свежие овощи и бульоны. Наоми ест экологически чистую пищу с большим количеством специй и трав.

Также повар отметил, что  супермодель, которая часто летает самолетами, на борт всегда берет свою еду.

Не отказывается Наоми и от сладкого. Например, время от времени она себя балует банановым пудингом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинская фотомодель Снежана Онопко десять лет терпела побои мужа.По словам Онопко, супруг поднял на нее руку на следующий день после свадьбы, а на протяжении всей совместной жизни побои, измены и унижения продолжались регулярно.

"Я ему верила. Меня никто никогда не бил. Мама однажды прутиком гнала за ложь, поэтому я не вру. Я верила, я любила, я хотела его изменить, потому что считала, что если я могу измениться, то все могут измениться, если это кому-то нужно", - рассказала отчаявшаяся модель.


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