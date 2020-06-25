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Оксана Марченко назвала настоящую причину своего ухода из «Танцев со звездами»

Перед проектом "Танцы со звездами" супруга председателя Политсовета ОПЗЖ Виктора Медвечука тренировалась по шесть часов в день в течение полугода

сегодня, 14:41
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Оксана Марченко назвала настоящую причину своего ухода из «Танцев со звездами»

Оксана Марченко по шесть часов в день проводила на паркете, чтобы подготовиться к прямым эфирам "Танцев со звездами". А во время самого проекта ей пришлось, и вовсе, танцевать на обезболивающих. Об этом супруга председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора Медведчука рассказала в интервью изданию "Страна.ua". 

Проект "Танцы со звездами" для Оксаны Марченко – это шоу не о танцах, а о людях, которые выходят из зоны комфорта.

"Я получила травму еще перед началом шоу, дальше танцевала на обезболивающих. Теперь знаю, что могу вообще все, мне все по плечу. Я никогда не боялась никакого труда. Это очень сложный труд, и понятно, что за полгода никто не может научиться танцевать, как профессионал. Но это шоу – не про танцы. Это шоу о людях, которые выходят из зоны комфорта", – рассказала телеведущая. 

По ее словам, она тренировалась полгода до начала проекта по шесть часов в день. 

"Я сама спортивный человек, тренируюсь по пять раз в неделю с тренером. Специально для танцев дополнительно брала уроки у педагогов-танцоров. Танцевальные шаги неестественны для тела в обычной жизни. В той же румбе или ча-ча-ча появляется такое ощущение, что у тебя колени выворачиваются наизнанку. По идее нагрузку и сложность танцев нужно было увеличивать постепенно, чтобы не "убивать" ноги, но мне попадались сложные танцы. Я вышла на пик своей формы только к контемпорари, но посчитала нужным уйти", – рассказала Оксана Марченко. 

Телеведущая отметила, что ее уход из проекта был связан с травмой, а не с волной хейта вокруг ее имени и имени Виктора Медведчука.

"Я бы продолжала работать, несмотря на информационный негатив. Но танцы усложнялись, а два перелома на ребрах плохо срастались. Я получила травму еще до первого эфира, когда мы репетировали сложную поддержку. Но танцевала на обезболивающих все эти семь недель. Перед тренировками ездила к доктору, который обкалывал мне спину. Это было очень тяжело. Врач сказал, что я рискую на месте переломов получить проблемы со здоровьем, так что это было медицинское решение", – подытожила Марченко.

Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали о том, как супруга Виктора Медчедчука относится к Минским соглашениям


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Источник: https://strana.ua/articles/interview/274730-oksana-marchenko-v-intervju-strane-obvinila-kanal-kolomojskoho-v-diskreditatsii-ee-semi.html
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