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От танцев в ночном клубе до Голливуда: 20 неожиданных фактов о Педро Паскале

От эмиграции и финансовых трудностей до мировой славы - как актер прошел путь к главным ролям в популярных сериалах.

21 октября 2026, 21:46
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Сергій Кречмаровський

Педро Паскаль покорил зрителей ролями в "Игре престолов", "Мандалорце" и "Одних из нас". Однако за популярностью актера стоит история, полная неожиданных поворотов.

От танцев в ночном клубе до Голливуда: 20 неожиданных фактов о Педро Паскале

Педро Паскаль, звезда популярных сериалов. Фото: Wikimedia Commons / Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

20 фактов о Педро Паскале

  • Настоящее имя актера — Хосе Педро Бальмаседа Паскаль.

  • Он родился 2 апреля 1975 года в Сантьяго, столице Чили.

  • Его мать работала детским психологом, а отец был врачом в области репродуктивной медицины.

  • Когда Педро было девять месяцев, семья покинула Чили из-за политических преследований.

  • Детство он провел в США, в частности в Техасе и Калифорнии.

  • У него есть две сестры и младший брат.

  • В большой семье актера насчитывается 34 двоюродных брата и сестры.

  • Он изучал актерское мастерство в Калифорнии и Нью-Йорке.

  • В 1993 году Паскаль поступил в Школу искусств Тиш Нью-Йоркского университета.

  • Во время учебы он познакомился с Сарой Полсон, которая стала его близкой подругой.

  • Когда актер испытывал финансовые трудности, Полсон помогала ему деньгами на еду.

  • После смерти матери в 2000 году он взял ее фамилию — Паскаль.

  • В начале карьеры ему часто предлагали роли стереотипных латиноамериканских преступников.

  • Его дебютом в полнометражном кино стал фильм "Сестры".

  • В 2011 году он снялся в пилотном эпизоде сериала о Чудо-женщине, который так и не вышел.

  • Настоящий прорыв произошел в 2014 году благодаря роли Оберина Мартелла в "Игре престолов".

  • Попасть на прослушивание для сериала ему помогла Сара Полсон, передавшая продюсерам запись проб.

  • В сериале "Нарко" Паскаль сыграл агента Хавьера Пенью.

  • До роли в "Мандалорце" он уже играл сурового мужчину, сближающегося с ребенком, в фильме "Перспектива".

  • В 1996 году актер работал танцором в ночном клубе Morocco в Мадриде.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, какой вестерн Клинта Иствуда считают шедевром и как скандал на съемках изменил правила Голливуда



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Источник: https://www.thefactsite.com/pedro-pascal-facts/
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