От танцев в ночном клубе до Голливуда: 20 неожиданных фактов о Педро Паскале

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Сергій Кречмаровський
Педро Паскаль покорил зрителей ролями в "Игре престолов", "Мандалорце" и "Одних из нас". Однако за популярностью актера стоит история, полная неожиданных поворотов.
Педро Паскаль, звезда популярных сериалов. Фото: Wikimedia Commons / Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0
Настоящее имя актера — Хосе Педро Бальмаседа Паскаль.
Он родился 2 апреля 1975 года в Сантьяго, столице Чили.
Его мать работала детским психологом, а отец был врачом в области репродуктивной медицины.
Когда Педро было девять месяцев, семья покинула Чили из-за политических преследований.
Детство он провел в США, в частности в Техасе и Калифорнии.
У него есть две сестры и младший брат.
В большой семье актера насчитывается 34 двоюродных брата и сестры.
Он изучал актерское мастерство в Калифорнии и Нью-Йорке.
В 1993 году Паскаль поступил в Школу искусств Тиш Нью-Йоркского университета.
Во время учебы он познакомился с Сарой Полсон, которая стала его близкой подругой.
Когда актер испытывал финансовые трудности, Полсон помогала ему деньгами на еду.
После смерти матери в 2000 году он взял ее фамилию — Паскаль.
В начале карьеры ему часто предлагали роли стереотипных латиноамериканских преступников.
Его дебютом в полнометражном кино стал фильм "Сестры".
В 2011 году он снялся в пилотном эпизоде сериала о Чудо-женщине, который так и не вышел.
Настоящий прорыв произошел в 2014 году благодаря роли Оберина Мартелла в "Игре престолов".
Попасть на прослушивание для сериала ему помогла Сара Полсон, передавшая продюсерам запись проб.
В сериале "Нарко" Паскаль сыграл агента Хавьера Пенью.
До роли в "Мандалорце" он уже играл сурового мужчину, сближающегося с ребенком, в фильме "Перспектива".
В 1996 году актер работал танцором в ночном клубе Morocco в Мадриде.
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