От танцев в ночном клубе до Голливуда: 20 неожиданных фактов о Педро Паскале

Педро Паскаль покорил зрителей ролями в "Игре престолов", "Мандалорце" и "Одних из нас". Однако за популярностью актера стоит история, полная неожиданных поворотов.

Педро Паскаль, звезда популярных сериалов. Фото: Wikimedia Commons / Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Настоящее имя актера — Хосе Педро Бальмаседа Паскаль.

Он родился 2 апреля 1975 года в Сантьяго, столице Чили.

Его мать работала детским психологом, а отец был врачом в области репродуктивной медицины.

Когда Педро было девять месяцев, семья покинула Чили из-за политических преследований.

Детство он провел в США, в частности в Техасе и Калифорнии.

У него есть две сестры и младший брат.

В большой семье актера насчитывается 34 двоюродных брата и сестры.

Он изучал актерское мастерство в Калифорнии и Нью-Йорке.

В 1993 году Паскаль поступил в Школу искусств Тиш Нью-Йоркского университета.

Во время учебы он познакомился с Сарой Полсон, которая стала его близкой подругой.

Когда актер испытывал финансовые трудности, Полсон помогала ему деньгами на еду.

После смерти матери в 2000 году он взял ее фамилию — Паскаль.

В начале карьеры ему часто предлагали роли стереотипных латиноамериканских преступников.

Его дебютом в полнометражном кино стал фильм "Сестры".

В 2011 году он снялся в пилотном эпизоде сериала о Чудо-женщине, который так и не вышел.

Настоящий прорыв произошел в 2014 году благодаря роли Оберина Мартелла в "Игре престолов".

Попасть на прослушивание для сериала ему помогла Сара Полсон, передавшая продюсерам запись проб.

В сериале "Нарко" Паскаль сыграл агента Хавьера Пенью.

До роли в "Мандалорце" он уже играл сурового мужчину, сближающегося с ребенком, в фильме "Перспектива".