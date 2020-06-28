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Почему закрыли шоу «Караоке на Майдане: Кондратюк назвал причину

Программу "Караоке на Майдане" посчитали устаревшим форматом

сегодня, 13:50
Автор:

Светлана Шкурупий
Почему закрыли шоу «Караоке на Майдане: Кондратюк назвал причину

"Караоке на Майдане" — одна из самых рейтинговых телевизионных программ в Украине, которая продержалась в эфире двадцать лет. Ее соавтором, продюсером и ведущим был Игорь Кондратюк. В эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" он рассказал, почему в 2019 году проект прекратил свое существование.

"Программа закрылась в январе 2019-го года большим гала-концертом бывших выпускников "Караоке...", ровно через 20 лет с момента выхода, из-за того, что закончился контракт с телеканалом СТБ", - отметил ведущий.

По словам Кондратюка, руководитель телеканала Владимир Бородянский считал ее устаревшим форматом и посоветовал ведущему придумать для себя более солидную программу.

"Я, к слову, всем главным каналам страны (кроме Интера) предложил купить "Караоке на Майдане" после СТБ – но тщетно…", - признался шоумен.

Ведущий также рассказал, что ему запомнилось множество выпусков программы, особенно съемки в Мариуполе, Горловке, Каневе, а также за рубежом.

Полную версию интервью "Комментариев" с Игорем Кондратюком читайте здесь.  

Ранее наше издание сообщало, когда состоится премьера первого экш-сериала "Доброволец"от Игоря Кондратюка.


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Источник: Комментарии
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