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Потеря сознания и шок: в Шэрон Стоун ударила молния

Шерон Стоун получила электрический разряд через воду

сегодня, 19:55
Автор:

Светлана Шкурупий
Потеря сознания и шок: в Шэрон Стоун ударила молния

Звезда фильмов "Основной инстинкт" и "Дьяволицы" Шэрон Стоун шокировала поклонников неожиданным признанием. Оказывается, что в актрису ударила молния и удар был настолько сильным, что она потеряла сознание.

Неизвестно, в каком именно году со знаменитостью случилось это происшествие, она лишь отметила, что получила электрический разряд, когда набирала воду в утюг. Она держала одной рукой прибор, а другой кран. В этот момент молния ударила в колодец, который снабжал водой весь ее дом. Шэрон рассказала, что удар током получила через воду и он был настолько сильным, что она отлетела и ударилась о холодильник,  в результате чего потеряла сознание. В таком состоянии ее нашла мама и вызвала "скорую" помощь.

После проведения электрокардиограммы, врачи сообщили, что в теле звезды зашкаливает электричество. Актриса вспоминает, что была в больнице десять дней и испытывала шок от произошедшего. 

Напомним, что 62-летняя актриса Шэрон Стоун снялась для обложки журнала Allure и похвасталась своими стройными ножками.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда "Основного инстинкта" рассказала, как едва не распрощалась с жизнью.


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Источник: https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/11841413/sharon-stone-claims-struck-by-lightning/
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