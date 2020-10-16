Сбежавшая в Россию украинская певица поделилась личной драмой в новой песне

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Любовь Блажко
16 октября Ани Лорак презентовала новую композицию под названием "Страдаем и любим". Известно, что слова она написала совместно с композитором Евгением Лишафаем, поэтому песня ей очень близка. Об этом пишет издание segodnya.
Ани Лорак. Фото: russkiehiti
Песня рассказывает слушателю о сложных и запутанных взаимоотношениях двух влюбленных людей, как это часто происходит в реальной жизни. Артистка поделилась, что она прожила эту композицию от начала и до конца, а все потому, что совсем недавно она сама оказалась в подобной ситуации.
Фанаты моментально отреагировали на такую душевную песню звезды, пожелав ей в комментариях поскорее встретить настоящую любовь.
Известно, что Ани Лорак развелась с мужем после 10 лет брака. Причиной этому послужили регулярные измены со стороны ее супруга. Тем не менее, он часто видится с их дочерью Софией, которой уже исполнилось 9 лет.
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