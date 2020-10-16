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Сбежавшая в Россию украинская певица поделилась личной драмой в новой песне

Песня рассказывает о чувствах влюбленных людей: как порой все непросто и неоднозначно

сегодня, 14:11
Автор:

Любовь Блажко

16 октября Ани Лорак презентовала новую композицию под названием "Страдаем и любим". Известно, что слова она написала совместно с композитором Евгением Лишафаем, поэтому песня ей очень близка. Об этом пишет издание segodnya.

Сбежавшая в Россию украинская певица поделилась личной драмой в новой песне

Ани Лорак. Фото: russkiehiti

Песня рассказывает слушателю о сложных и запутанных взаимоотношениях двух влюбленных людей, как это часто происходит в реальной жизни. Артистка поделилась, что она прожила эту композицию от начала и до конца, а все потому, что совсем недавно она сама оказалась в подобной ситуации. 

"Страдаем и любим" — очень многогранная композиция, как, собственно, и само чувство Любовь. Ведь в нем могут сочетаться очень разные эмоции: радость и боль, спокойствие и тревога, слезы и безграничное счастье. Уверена, в этом треке каждый найдет что-то свое", — подытожила исполнительница.

Фанаты моментально отреагировали на такую душевную песню звезды, пожелав ей в комментариях поскорее встретить настоящую любовь. 

Известно, что Ани Лорак развелась с мужем после 10 лет брака. Причиной этому послужили регулярные измены со стороны ее супруга. Тем не менее, он часто видится с их дочерью Софией, которой уже исполнилось 9 лет.  


Ранее портал "Комментарии" сообщал, что певица Ани Лорак тайно вернулась в Украину. Известно, что 41-летней украинской артистке запрещен въезд  в Украину. Однако в сети появилась информация о том, что она приняла участие в новогоднем шоу, съемки которого проходили в Киеве. Об этом свидетельствует видеозапись, выставленная в Instagram на фан-аккаунте Лорак. 


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