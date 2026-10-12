Сидни Суини и Мэрилин Монро оказались кровными родственниками (ФОТО)

Американская актриса Сидни Суини, известная по сериалам "Эйфория" и "Белый лотос", имеет неожиданную родственную связь с легендой Голливуда Мэрилин Монро. Общего предка двух звезд обнаружили исследователи генеалогической платформы MyHeritage.

Сидни Суини и Мэрилин Монро оказались родственниками

Как Сидни Суини связана с Мэрилин Монро

По результатам исследования, актрисы являются девятиродными сестрами с разницей в одно поколение. Их родственные деревья пересекаются через Эзру Перри — одного из первых поселенцев города Сэндвич в штате Массачусетс, жившего примерно в 1625-1689 годах.

Семейную связь проследили за родительскими линиями обеих актрис: у Суини из-за ее отца Стивена, а в Монро – из-за биологического отца Чарльза Стэнли Гиффорда.

Сидни Суини

Мэрилин Монро

Директор по исследованиям MyHeritage Рой Мандель объяснил, что знаменитостей давно сравнивали между собой, поэтому команда решила проверить, есть ли между ними истинное родство. По его словам, обнаружение общего предка стало особым открытием и напоминанием о том, насколько тесно могут переплетаться родственные истории людей.

Сидни Свини неоднократно привлекала внимание к сходству своих образов со стилем старого Голливуда. В начале года актриса появилась в наряде, напоминавшем образ Мэрилин Монро с обложки журнала Life за 1952 год. В свою очередь, Монро остается одной из самых известных актрис в истории американского кино, а ее стиль и сегодня вдохновляет представителей индустрии моды и шоу-бизнеса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Рудинский научил Сидни Суини говорить по-украински на съемках фильма Netflix.

Также "Комментарии" писали, как выглядели родители Мэрилин Монро и ее сестра.