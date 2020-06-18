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Сложно узнать: Леди Гага показала, как выглядит без макияжа

Леди Гага пропагандирует любовь к своему телу

сегодня, 14:40
Автор:

Светлана Шкурупий
Сложно узнать: Леди Гага показала, как выглядит без макияжа

Axelle/Bauer-Griffin

Американская звезда Леди Гага любит удивлять публику не только своими зажигательными треками и танцами, но и эпатажными образами.  Но экстравагантная певица на самом деле очень открытый человек, который пропагандирует любовь к себе и не боится показать естественную красоту. Недавно на официальной странице звезды в Instagram появилась фотография, где она без макияжа.

Артистка давно призналась, что в школьные годы была изгоем среди сверстников. Из-за этого у нее развились комплексы и эмоциональные проблемы. Но теперь она усердно работает над собой, пытается откровенно обсуждать с фанатами актуальные вопросы и дает поклонникам дельные советы.

Леди Гага опубликовала фотографию, показав лицо без грамма косметики. Узнать в этой нежной блондинке эпатажную певицу очень сложно. На кадре видно, что кожа артистки покрыта веснушками, и не такая белая, как обычно. Но это совершенно не портит ее внешность. Леди Гага не из тех знаменитостей, который выкладывают в социальной сети только отретушированные фотографии. Она призывает людей любить себя и свое тело.  

К слову, меньше чем за сутки пост знаменитости собрал почти 2 миллиона лайков. Это доказывает, что поклонники в восторге от естественной красоты певицы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Леди Гага закрутила новый роман с миллионером.


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