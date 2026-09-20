Софи Лорен - 92: икона кино изменилась до неузнаваемости (ФОТО)

20 сентября свой 92-й день рождения отмечает Софи Лорен – одна из самых известных актрис в истории европейского и мирового кинематографа. Ее имя давно стало символом итальянского кино и "золотой эры" Голливуда.

Софи Лорен. Фото из открытых источников

Будущая звезда родилась в 1934 году в Риме под именем София Костанца Бригида Виллани Шиколоне. Ее детство прошло в сложных условиях. В юности София начала участвовать в конкурсах красоты, а затем поступила на актерские курсы. Первые роли были небольшими, однако уже к 18 годам она успела появиться в более чем 15 фильмах.

В 1952 году по совету продюсера Карло Понти актриса взяла сценическое имя Софи Лорен. Именно Понти впоследствии стал ее мужем и одним из самых важных людей в профессиональной карьере.

Международная популярность пришла в Лорен в 1950-х годах. В 1956 году она впервые отправилась в Голливуд, где быстро превратилась в международную кинозвезду. Одной из важнейших работ актрисы стала роль Чезиры в драме Витторио де Сики "Чочара". За эту роль в 1962 году Лорен получила "Оскар" за лучшую женскую роль. Это была первая победа в этой категории за исполнение роли в неанглоязычном фильме. В 1991 году актриса получила почетный "Оскар" за вклад в кинематограф. А Американский институт киноискусства включил ее в список величайших кинозвезд всех времен.

В последние годы Софи Лорен реже появляется на публике. Свежие фотографии показывают, что актриса сегодня ведет гораздо более частную жизнь, чем в годы своей мировой славы. Однако ее появление каждый раз привлекает внимание поклонников и СМИ, в частности, так произошло, когда в сеть попали домашние фото 90-летней Софи Лорен.

Софи Лорен в 90 лет

Кроме того, в прошлом году Софи Лорен посетила празднование брака своего старшего сына Карло Понти-младшего, который женился на фитнес-тренерке Мариам Шарманашвили. Пока это одни из последних публичных фото актрисы.

Софи Лорен на свадьбе сына в 2025 году

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как Софи Лорен выглядела в молодости.