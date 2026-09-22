Стала известна причина смерти Гейдена Панеттьера: почему умерла экс-невеста Кличко

Американская актриса Гейден Панеттьер, известная по сериалам "Герои" и "Нэшвилл", умерла в возрасте 36 лет из-за токсического действия нескольких веществ. Вывод обнародовал коронер округа Гринвилл в Южной Каролине, где произошла смерть актрисы.

Гейден Панеттьер. Фото из открытых источников

По данным экспертизы, в организме Гейдена Панеттьера были обнаружены фентанил, 4-ANPP, альпразолам, метокарбамол и кветиапин. Коронер определил способ смерти как несчастный случай. Кроме того, во время вскрытия не обнаружили травм, которые могли бы повлечь смерть.

Гейден Панеттьер скончалась 16 августа в Южной Каролине. Ее нашли без сознания после сообщения об остановке сердца. Медики проводили реанимационные мероприятия, однако спасти актрису не удалось. На месте также находились ее бывший партнер Брайан Гикерсон и его брат, вызвавшие экстренные службы.

Гейден Панеттьер была бывшей невестой украинского боксера Владимира Кличко. У них есть дочь Кая. В 2018 году актриса передала отцу ребенка полную опеку над дочерью, объясняя это необходимостью сосредоточиться на собственном лечении.

Панеттьер на протяжении многих лет открыто рассказывала о проблемах с зависимостью и послеродовой депрессии. В своих мемуарах This Is Me: A Reckoning она описывала сложный период жизни после рождения дочери Каи в 2014 году. Актриса также проходила реабилитацию и говорила о борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью.

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