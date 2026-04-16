Тейлор Момсен из The Pretty Reckless срочно доставили в больницу после укуса ядовитого паука

Американская певица Тейлор Момсен, фронтвумен рок-группы The Pretty Reckless, оказалась в больнице после укуса ядовитого паука во время гастрольного тура в Мексике. Инцидент произошел, когда коллектив выступал на разогреве легендарной группы AC/DC.

Тейлор Момсен укусил ядовитый паук. Фото: @taylormomsen/Instagram

Тейлор Момсен в соцсетях опубликовала фото и видео, на которых видна серьезная реакция ее организма на укус паука. Нога Момсен быстро набухла и покраснела, а воспаление начало распространяться от лодыжки до колена.

По ее словам, врачам пришлось срочно вмешаться и сделать инъекции, однако уже через несколько часов певицу снова доставили в отделение неотложной помощи. Из-за ухудшения состояния Момсен провела ночь под наблюдением медиков.

"Итак, это не был бы тур AC/DC, если бы меня не укусили… на этот раз огромный паук решил оторвать кусок от меня, и его яд нанес ущерб моему организму, поэтому пришлось вызвать замечательных врачей в Мексике и сделать прививку перед концертом! Женщина-паук?", — пишет Момсен.

Это не первый подобный инцидент во время гастролей певицы в туре по AC/DC. В 2024 году Тейлор Момсен уже получала медицинскую помощь после укуса летучей мыши во время выступления в Испании, когда ей пришлось пройти курс вакцинации от бешенства.

Тейлор Момсен начала карьеру как актриса, в частности сыграла в фильме "Как Гринч украл Рождество" и сериале "Сплетница", однако впоследствии полностью посвятила себя музыке. Ее группа The Pretty Reckless получила популярность благодаря хитам Make Me Wanna Die и Heaven Knows и уже много лет гастролирует вместе с ведущими рок-исполнителями.

