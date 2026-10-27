Трамп боится плохой приметы, а Рузвельт избегал числа 13: странные суеверия президентов США

Даже президенты США, принимающие важные государственные решения, могут верить в суеверия. Некоторые из них носили талисманы, избегали определенных чисел или придерживались необычных ритуалов. Ranker собрал несколько интересных историй о личных убеждениях американских лидеров.

Барак Обама играет в баскетбол на площадке Белого дома. Фото: Pete Souza / The White House, Wikimedia Common

Трамп и страх перед неудачей. Дональд Трамп признавал, что бывает суеверным. В 2025 году он объяснил, что объявил о введении пошлин 2 апреля, а не 1-го, чтобы не связывать это событие с Днем дурака. Бывшие сотрудники его предвыборной кампании также утверждали, что Трамп мог бросать соль через плечо перед едой и избегал того, что считал плохой приметой.

Рузвельт избегал числа 13. Франклин Делано Рузвельт не любил число 13. Он старался не путешествовать по пятницам и не собирал за обедом или ужином 13 гостей. Президент также по-особому относился к шляпам: после случая в 1910 году, когда фетровая шляпа помогла ему избежать травмы головы, он продолжал носить ее, даже когда она износилась.

Гвоздика и подкова на счастье. Уильям Мак-Кинли регулярно носил красную гвоздику на лацкане пиджака, считая ее талисманом. В день покушения в сентябре 1901 года он подарил цветок девочке из толпы. Через восемь дней президент умер от полученных ранений. Гарри Трумэн, в свою очередь, распорядился повесить подкову над дверью своего кабинета в Белом доме. Считалось, что она приносит удачу.

Баскетбол Обамы и талисманы Рейгана. Барак Обама играл в баскетбол в дни выборов, связывая игру с удачей. Рональд Рейган носил в кармане счастливую монету и золотой талисман, а также, по словам бывшего руководителя аппарата, бросал соль через левое плечо перед едой.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, какие числа считают счастливыми и почему им приписывают особую силу