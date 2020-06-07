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Украинская модель призналась, что 10 лет терпела побои мужа

Как призналась топ-модель Снежана Онопко, ее супруг Николай Щур впервые ударил ее сразу после свадьбы

сегодня, 17:18
Автор:

Екатерина Белоброва
Украинская модель призналась, что 10 лет терпела побои мужа

Популярная украинская фотомодель Снежана Онопко откровенно призналась, что испытывала постоянные унижения и издевательства за те десять лет, которые прожила в браке со столичным бизнесменом Николаем Щуром. Своими воспоминаниями манекенщица поделилась в интервью передаче "Светская жизнь".

По словам Онопко, супруг поднял на нее руку на следующий день после свадьбы, а на протяжении всей совместной жизни побои, измены и унижения продолжались регулярно.

"Я ему верила. Меня никто никогда не бил. Мама однажды прутиком гнала за ложь, поэтому я не вру. Я верила, я любила, я хотела его изменить, потому что считала, что если я могу измениться, то все могут измениться, если это кому-то нужно", - рассказала отчаявшаяся модель.

При этом она добавила, что Щур был примером идеального мужчины до свадьбы, готовил завтраки, дарил цветы, покупал дорогие подарки. Мама Онопко, которая воспитывала дочь сама, была в восторге от такого отношения будущего зятя к дочери.

"Когда я впервые узнала, что у него есть любовница, Николай был в Будапеште. Когда я ему все послала, он сразу на следующий день прилетел, попросил приехать мою маму, чтобы все обсудить. Приехала мама, он начал врать в глаза. Мама сказала, чтобы я собирала вещи и уходила от него. Щур пошел за нами. Сначала он начал меня толкать и бить, мама начала меня закрывать и он сильно избил мою маму", - вспоминает модель.

При этом важно подчеркнуть, что Снежана Онопко по-прежнему не написала на мужа ни одного заявления в полицию, а просит у Щура дать ей развод и вернуть свои вещи.

"Он угрожал мне до последнего, чтобы я забрала иск из суда. Потому что два месяца я его по-человечески уговаривала расстаться, отписать ему все наследство, отдать мне две машины и все, больше мне ничего не нужно было. И он мне сказал, что моя мама харкать кровью, а я останусь без семьи и все равно приползу к нему. Я позвонила его отцу с целью урегулировать конфликт. Папа послал меня трехэтажным матом. Тогда я позвонила его маме и сказала, что они не оставляют мне выбора, а мне надо защищаться. Николай привел в дом любовницу. Она играет с моими собаками, плавает в бассейне, который мы вместе строить, ест с посуды и спит на белье, которые нам подарили на свадьбу. И при этом мне никто ничего не должен. Это не так, и я это докажу в суде", - заключает фотомодель.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская телеведущая Регина Тодоренко подверглась настоящей травле из-за уничижительного отношения  к жертвам домашнего насилия.


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Источник: https://tsn.ua/glamur/mama-harkatime-krov-yu-snizhana-onopko-vidverto-rozpovila-pro-pogrozi-cholovika-1561329.html
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