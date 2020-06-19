Умер актер из фильма "Властелин колец"

Сегодня, 19 июня, в одной из лондонских больниц скончался известный актер, звезда кинотрилогий "Властелин колец" и "Хоббит" Иэн Холм. Такой печальной новостью поделилось издание The Guardian.

Известно, что актеру было 88 лет, скончался он спокойно, в окружении своих родных и опекуна. Представитель знаменитости заявил, что у него была болезнь Паркинсона (заболевание нервной системы, при котором человек теряет способность контролировать свои движения, - прим. авт.).

Напомним, что на счету Иэна Холма более 110 ролей. Самой популярной из них является роль Бильбо Бэггинса - хоббита из Шира в фэнтези-фильмах "Властелин колец" и "Хоббит". Еще актер снялся в фантастическом боевике "Пятый элемент", где сыграл Вито Конелиуса - святого отца из священного ордена, издревле охранявшего оружие против зла, хранившееся на нашей планете. Также Иэн появился в биографической драме Мартина Скорсезе "Авиатор", апокалиптическом фильме "Послезавтра" и многих других.

В 1981 году Иэн Холм был номинирован на премию Американской Киноакадемии "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана" за роль в фильме "Огненные колесницы". А в 1998 году королева Великобритании Елизавета II посвятила Холма в рыцари и дала ему дворянское звание за вклад в развитие драмы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в возрасте 95-лет скончался наследник создателя вселенной "Властелина колец" Кристофер Толкиен.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!