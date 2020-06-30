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Умер актер, сыгравший в фильме «Одинадцать друзей Оушена»

Карл Райнер, который помог создать шоу Дика Ван Дайка и снимался в известных фильмах, умер в возрасте 98 лет

30 июня 2020, 18:51
Автор:

Татьяна Веремеева
Умер актер, сыгравший в фильме «Одинадцать друзей Оушена»

Американский комик, актер, режиссер, сценарист и продюсер Карл Райнер умер от естественных причин в понедельник в своем доме в Беверли-Хиллз, подтвердила его помощник Джуди Надь. Об этом пишет BBC.

В 2001 году он снялся в роли импозантного мошенника Сола Блума в "Одиннадцати друзьях Оушена", а также в двух продолжениях фильма. Карл Райнер снимался в комедии "Два с половиной человека", а такжев качестве приглашенной звезды в ситкоме "Красотки в Кливленде".  Он сыграл важную роль в начале карьеры Стива Мартина, был автором и режиссером четырех фильмов с его участием. Райнер также снимался на Бродвее и написал много книг, в том числе несколько для детей. В свои более 90 лет Карл Райнер продолжал работать актером озвучки. Ему принадлежит ключевая роль в документальном фильме о людях.

Он был обладателем нескольких премий "Эмми" и премии "Грэмми".

У актера осталось трое детей: кинорежиссер Роб Райнер, писательница Энни Райнер и художника Лукаса Райнер. Жена Райнера, Эстель, умерла в 2008 году в возрасте 64 лет.

Ранее "Комментарии" писали, что 19 июня, в одной из лондонских больниц скончался известный актер, звезда кинотрилогий "Властелин колец" и "Хоббит" Иэн Холм.


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