В бикини и без масок: Белла Хадид и Хейли Бибер «сбежали» в Италию

После ослабления карантина американские красотки Белла Хадид и Хейли Бибер решили "сбежать" от всех на Сардинию - знаменитый итальянский остров. Модели прилетели частным самолетом и "высадились" на роскошной яхте. Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные на странице bhnmedia в Instagram.

Девушки прилетели одни, без своих возлюбленных. Их не испугала нынешняя эпидемиологическая ситуация в мире, и находясь на территории Италии они стараются придерживаться всех норм. По городу модели гуляли в масках и перчатках, а также пользовались антисептиками. А вот на яхте не использовали никакие средства защиты.

Для первого заплыва в волнах Средиземного моря супруга Джастина Бибера выбрала бикини тигровой расцветки от бренда "Tropic of C", который принадлежит модели Кэндис Свейнпол. А вот Белла Хадид похвасталась фигурой в ярком бикини марки Inamorata, создателем которой является ее коллега по моделингу Эмили Ратаковски.

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