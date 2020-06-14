В семье Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса пополнение

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Светлана Шкурупий
Голливудская красотка, звезда фильмов "Начни сначала" и "Поклонник" Дженнифер Лопес решилась на пополнение в семье. Теперь в их доме живет забавный пес породы голдендудль. Об этом знаменитость сообщила на своем аккаунте в Instagram.
Джей Ло и ее супруг Алекс решили подарить любимца 12-летнему сыну Максу и он в восторге от такого подарка. На видео, которое опубликовала звезда в социальной сети, видно, как мальчик играет с собакой и говорит, что это его лучший день.
Также знаменитость обратилась к подписчикам с просьбой помочь их звездной семье определиться с именем для домашнего питомца. Варианта всего два: Тайсон или Янки. Все желающие могут проголосовать за понравившееся имя в Instagram-Stories актрисы или ее будущего супруга.
Но даже несмотря на отсутствие клички, маленький голдендудль уже успел прославиться в сети с помощью своего аккаунта в Instagram. Его страничку можно найти по названию tbdpupofficial. У домашнего любимца Джей Ло всего 7 публикаций и более 13 тысяч подписчиков.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что актриса Сальма Хайек показала смешное видео со своим необычным домашним питомцем.
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