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Главная Новости Звезды персона В семье Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса пополнение
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В семье Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса пополнение

Дженнифер Лопес завела домашнего любимца

сегодня, 12:40
Автор:

Светлана Шкурупий
В семье Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса пополнение

Голливудская красотка, звезда фильмов "Начни сначала" и "Поклонник" Дженнифер Лопес решилась на пополнение в семье. Теперь в их доме живет забавный пес породы голдендудль. Об этом знаменитость сообщила на своем аккаунте в Instagram.

Джей Ло и ее супруг Алекс решили подарить любимца 12-летнему сыну Максу и он в восторге от такого подарка. На видео, которое опубликовала звезда в социальной сети, видно, как мальчик играет с собакой и говорит, что это его лучший день.

Также знаменитость обратилась к подписчикам с просьбой помочь их звездной семье определиться с именем для домашнего питомца. Варианта всего два: Тайсон или Янки. Все желающие могут проголосовать за понравившееся имя в Instagram-Stories актрисы или ее будущего супруга. 

Но даже несмотря на отсутствие клички, маленький голдендудль уже успел прославиться в сети с помощью своего аккаунта в Instagram. Его страничку можно найти по названию tbdpupofficial. У домашнего любимца Джей Ло всего 7 публикаций и более 13 тысяч подписчиков. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что актриса Сальма Хайек показала смешное видео со своим необычным домашним питомцем.


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