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Важный повод: Брэд Питт впервые за 4 года посетил дом экс-жены

Брэд Питт и Анджелина Джоли проговорили несколько часов

сегодня, 19:00
Автор:

Светлана Шкурупий
Важный повод: Брэд Питт впервые за 4 года посетил дом экс-жены

UPI

Голливудской красотке Анджелине Джоли наконец-то удалось наладить общение с бывшим супругом Брэдом Питтом. По крайней мере, так сообщает американское издание The Daily Mail.

Звезда фильмов "Бойцовский клуб" и "Однажды…в Голливуде" впервые за 4 года приехал в гости к бывшей супруге и провел у нее несколько часов. До этого времени, у пары были натянутые отношения, во время бракоразводного процесса между ними все время возникали конфликтные ситуации. Инсайдеры сообщают, что звезды ссорились из-за того, что не могли найти компромисса в вопросах опеки над детьми.

К слову, издание предполагает, что Брэд Питт приехал на своем мотоцикле в гости к Анджелине Джоли, чтобы обговорить день рождение близнецов. 12 июля Ноксу и Вивьен исполняется 12 лет, поэтому вполне вероятно, что родители готовят для них грандиозный праздник. 

Напомним, недавно в сети появились фотографии Брэда Питта и фанаты раскритиковали его за "запущенный" вид.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что голливудская звезда Анджелина Джоли впервые после развода с Брэдом Питтом рассказала, почему ушла от актера.


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