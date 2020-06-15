Вера Вонг раскрыла секрет своей «вечной» молодости

Известный модельер свадебных платьев Вера Вонг не перестает удивлять своей внешностью. В свои 70 лет знаменитость выглядит превосходно. Она часто позирует в красивых платьях, демонстрируя свои стройные ноги и подтянутый живот. Как ей удается оставаться в такой форме?

Во время карантина Вера Вонг публиковала в социальных сетях Instagram и Twitter свои фотографии в дизайнерских нарядах, но подписчиков не так привлекала одежда, как внешность знаменитого модельера. Один из фолловеров не поверил тому, что Вере Вонг скоро стукнет 71 год, потому что она выглядит буквально на десятилетия моложе. И поклонники начали задавать знаменитости вопросы относительно того, как ей удается поддерживать себя в форме.

Вера Вонг решила ответить всем неверующим и раскрыла секрет своей "вечной" молодости. По ее словам, он заключается в "работе, сне, коктейле с водкой и минимуме солнечного света".

А несколько лет назад в интервью изданию InStyle модельер рассказала о своем рационе питания. На завтрак она предпочитает омлет с беконом и тостами, а также ванильный пудинг. Обедает знаменитость овощами и куриным супом, а ужинает - домашней китайской едой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что шеф-повар Дженнифер Лопес рассекретил ее рацион питания. Что есть в холодильнике звезды?

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