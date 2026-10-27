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Выбран самый сексуальный мужчина года: кто им стал (ФОТО)

Журнал People назвал Ноа Вайли самым сексуальным мужчиной 2026 года. Что известно о звезде сериалов "Скорая помощь" и "Питт".

27 октября 2026, 22:22
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Slava Kot

Американский актер Ноа Вайли, известный по медицинским драмам "Скорая помощь" и "Питт", получил звание самого сексуального мужчины мира 2026 года по версии журнала People. Сам актер признался, что поначалу не поверил новости и подумал, что это розыгрыш.

Выбран самый сексуальный мужчина года: кто им стал (ФОТО)

Ноа Вайли – самый сексуальный мужчина 2026 года по версии People

55-летний Вайли рассказал о своей реакции в интервью изданию People. По его словам, он никогда не ожидал, что получит титул самого сексуального мужчины года.

"Я думал, что это звучит как розыгрыш – просто никогда бы не подумал, что мне представится такая честь", – говорит актер.

Выбран самый сексуальный мужчина года: кто им стал (ФОТО) - фото 2

Широкую популярность Ноа Уайли получил благодаря роли врача Джона Картера в культовом сериале NBC "Скорая помощь". Он работал на одной съемочной площадке с Джорджем Клуни, Энтони Эдвардсом и Джулианной Маргулис.

Впоследствии Вайли вернулся к медицинской тематике в сериале HBO "Питт", где сыграл доктора Майкла "Робби" Робиновича. Эта роль принесла ему новую волну популярности, а также "Золотой глобус" за лучшую актерскую игру в телесериале и две премии "Эмми" подряд за лучшую актерскую игру в драматическом сериале в 2025 и 2026 годах.

Выбран самый сексуальный мужчина года: кто им стал (ФОТО) - фото 2

Выбран самый сексуальный мужчина года: кто им стал (ФОТО) - фото 2

Актер также известен по роли Флина Карсена во франшизе "Библиотекарь" и в сериале "Библиотекари". Кроме того, он сыграл Стива Джобса в телевизионном фильме Пираты Кремниевой долины 1999 года.

Таким образом, в 2026 году Ноа Вайли присоединился к списку знаменитостей, журнал People ранее признавал самыми сексуальными мужчинами года. Среди них Патрик Демпси, Крис Эванс, Пол Радд, Майкл Б. Джордан, Джон Ледженд и Идрис Эльба.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как выглядит самый сексуальный мужчина в мире, согласно науке.



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